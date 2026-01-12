Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену

Извор:
СРНА
12.01.2026
15:25
Општинске зимске службе у Фочи ангажоване су у пуном капацитету на чишћењу локалних путева, а уз висок снијег, мраз и поледицу, додатни проблем задају им стабла која су под теретом снијега попадала по путевима.
Из општине Фоча су навели да су машине тренутно на подручју Миљевине, Војнога, Орахова, Граца и Челебића, а чим буду слободне упутиће се према Бољарадини, Врбници, Мазочу и другим подручјима са којих стижу позиви мјештана.
Начелник локалног Одјељења за урбанизам Младен Матовић истакао је да настоје да стигну на сва подручја, те да располажу са пет машина, које су на терену.
Претходно су чишћене градске и приградске саобраћајнице, а ти правци се данас посипају сољу и абразивним материјалом.
"У неким мјесним заједницама гдје мјештани посједују своју механизацију - општина Фоча је помогла горивом, па су тако заједничким снагама очишћени путни правци у дијелу Миљевине, Избишну, Кратинама и Цапама", рекао је Матовић.
Међу онима који су и овога пута били вриједни су и мјештани Ђеђева, који су трактором и импровизованом грталицом очистили два и по километра сеоског пута.
