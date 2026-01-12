Logo
Large banner

Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену

Извор:

СРНА

12.01.2026

15:25

Коментари:

0
Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену
Фото: Срна

Општинске зимске службе у Фочи ангажоване су у пуном капацитету на чишћењу локалних путева, а уз висок снијег, мраз и поледицу, додатни проблем задају им стабла која су под теретом снијега попадала по путевима.

Из општине Фоча су навели да су машине тренутно на подручју Миљевине, Војнога, Орахова, Граца и Челебића, а чим буду слободне упутиће се према Бољарадини, Врбници, Мазочу и другим подручјима са којих стижу позиви мјештана.

Начелник локалног Одјељења за урбанизам Младен Матовић истакао је да настоје да стигну на сва подручја, те да располажу са пет машина, које су на терену.

Претходно су чишћене градске и приградске саобраћајнице, а ти правци се данас посипају сољу и абразивним материјалом.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

"У неким мјесним заједницама гдје мјештани посједују своју механизацију - општина Фоча је помогла горивом, па су тако заједничким снагама очишћени путни правци у дијелу Миљевине, Избишну, Кратинама и Цапама", рекао је Матовић.

Међу онима који су и овога пута били вриједни су и мјештани Ђеђева, који су трактором и импровизованом грталицом очистили два и по километра сеоског пута.

Подијели:

Тагови:

Снијег

stabla

Фоча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

Градови и општине

РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

1 ч

0
Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

Свијет

Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

1 ч

0
Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Свијет

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

1 ч

0

Више из рубрике

РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

Градови и општине

РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

1 ч

0
Бијељина јутрос на -7 без гријања

Градови и општине

Бијељина јутрос на -7 без гријања

7 ч

1
Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

Градови и општине

Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

1 д

1
Због снијега без струје остало неколико гатачких села

Градови и општине

Због снијега без струје остало неколико гатачких села

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

17

03

Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

16

55

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

16

54

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

16

44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner