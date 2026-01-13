Logo
Тијери Анри супрузи честитао рођендан на српском: Андреа је љепотица из БиХ

13.01.2026

11:44

Тијери Анри супрузи честитао рођендан на српском: Андреа је љепотица из БиХ
Фото: Instagram/thierryhenry

Један од најбољих нападача свих времена, Тијери Анри, у складном је браку са Српкињом Андреом Рајачић од 2011. године, а сада је својој лепшој половини честитао и рођендан и то је урадио тако да је одушевио све у Србији.

- Срећан рођендан! За мог партнера у злочину - написао је Тијери Анри уз фотографије са Андреом, а онда је додао и прави "зачин" на српском језику, гдје је написао "Волим те".

Ова порука изазвала је многе коментаре, где су се многи придружили честиткама, као и они који су објављивали црвено, плаво и бијела срца као знак српске тробојке.

Подсјетимо, Тијери Анри је био у браку са енглеским моделом Никол Мери од 2003. до 2008. године, а из брака имају кћерку.

Тијери Анри је упознао Андреу у вријеме када је играо у Барселони, а она је и разлог његовог развода од претходне супруге.

Анри и Андреа имају троје дјеце, синове Тристана и Габријела и кћерку Татјану.

Занимљиво је да заједно често путују у Сарајево, одакле је Андреа поријеклом и често су на Јахорини, гдје имају и викендицу.

Иначе, Андреа Рајачић је манекенка, а њен отац је један од најпознатијих пластичних хирурга на свијету и више од 20 година води клинику за лијечење опекотина и пластичну хирургију у Кувајту, а мајка јој је професорка руског језика.

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

