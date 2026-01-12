Извор:
Марина Висковић (37) одговарала је на питања која су јој постављали пратиоци на Инстаграму, а једно није било најпријатније.
Тицало се мајчинства и удаје, а гласило је овако:
"Да ли сматраш да си негдје 'закаснила' са удајом, дјецом и тако даље?"
Марина је одговорила на сљедећи начин:
"Да сматрам да је требало да родим са 13 година и сада да излазим са дјецом, такође сматрам да је требало да бирам све до сада погрешне изборе за мужеве да бих удовољила свима вама који постављате ова глупа питања и испуним та нека очекивања од не знам кога вас које и не познајем, од ових које познајем… Је л’ имам неки рок или сам дебело закаснила? Гдје се то провјерава?", почела је, видно стављајући до знања да јој питање није пријало, преноси Телеграф.
"Упутите ме. Наравно да сматрам да нисам требала ништа да радим што нисам осјећала, технички да сам жељела имала бих и бракове и дјецу, није нека наука ако ћемо бити технички и социјално коректни, али то никада није био мој пут и осјећај", поручила је.
