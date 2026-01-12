Logo
Large banner

Пјевачица оштро одговорила на питање да ли је закаснила са д‌јецом и удајом

Извор:

Телеграф

12.01.2026

18:40

Коментари:

0
Пјевачица оштро одговорила на питање да ли је закаснила са д‌јецом и удајом

Марина Висковић (37) одговарала је на питања која су јој постављали пратиоци на Инстаграму, а једно није било најпријатније.

Тицало се мајчинства и удаје, а гласило је овако:

"Да ли сматраш да си негд‌је 'закаснила' са удајом, д‌јецом и тако даље?"

Марина је одговорила на сљедећи начин:

"Да сматрам да је требало да родим са 13 година и сада да излазим са д‌јецом, такође сматрам да је требало да бирам све до сада погрешне изборе за мужеве да бих удовољила свима вама који постављате ова глупа питања и испуним та нека очекивања од не знам кога вас које и не познајем, од ових које познајем… Је л’ имам неки рок или сам дебело закаснила? Гд‌је се то провјерава?", почела је, видно стављајући до знања да јој питање није пријало, преноси Телеграф.

"Упутите ме. Наравно да сматрам да нисам требала ништа да радим што нисам осјећала, технички да сам жељела имала бих и бракове и д‌јецу, није нека наука ако ћемо бити технички и социјално коректни, али то никада није био мој пут и осјећај", поручила је.

Подијели:

Тагови:

Marina Visković

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачица од хобија направила приватни бизнис

Сцена

Пјевачица од хобија направила приватни бизнис

2 ч

0
Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

Сцена

Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

4 ч

0
Због ове српске пјевачице је Playboy платио милионску казну

Сцена

Због ове српске пјевачице је Playboy платио милионску казну

5 ч

0
Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

Сцена

Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

19

Након обилних падавина, грађани се питају да ли је вода сигурна за пиће

20

11

Ово је најбољи избор дрвета за огријев, држи топлоту и гори споро

20

02

Убио кћерку због ТикТока, мајка открила кроз какав су пакао прошли

20

00

Минус и лед оковали Српску и регион; У Србији ванредна ситуација у десет општина

19

52

Стејт департмент поништио више од 100.000 виза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner