Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

Извор:

Гранд

12.01.2026

15:27

Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

Манекенка Кендал Џенер (30) отворено је говорила о својој сексуалности и прекинула гласине које круже друштвеним мрежама већ годинама.

Наиме, причало се да је потајно лезбијка, а она је у подкасту 'In Your Dreams' све оповргнула.

"Постоји цијела страна интернета која мисли да сам лезбијка. Знате што ми заправо смета? Колико су људи због тога зли. Није ријеч о подршци или прихватању, већ о бруталности и нападима: 'Шта, дођавола радиш'", рекла је.

Додала је како се не идентификује као лезбијка, али би била искрена да јест, преноси Гранд.

"Схватам да 'излазак' није лак ни за кога. Могу говорити за себе и знам да бих ја 'изашла' да је то мој случај и да бих сада била отворена око тога. Немам проблема с тим", говори Кендал.

