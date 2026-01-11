Меси једном реченицом направио хаос: Грешка у интервјуу ривалу донијела 13 милијарди долара

11.01.2026
17:48
Коментари:0
Лионел Меси, по мишљењу многих најбољи фудбалер свих времена, ненамјерно је изазвао прави маркетиншки потрес након једног наизглед безазленог интервјуа.
Говорећи о свакодневним навикама и опуштању, Аргентинац је открио и како понекад ужива у чаши вина, али уз додатак који му, барем уговорно, не би смио пасти на памет.
Наиме, Меси је дугогодишњи бренд-амбасадор Пепсија, директног конкурента Кока-Коле, али у разговору је признао да вино воли мијешати са Спрајтом, пићем из портфолија Кока-Коле.
Фудбал
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено
Једна изговорена ријеч била је довољна да изазове лавину реакција у свијету бизниса.
Према извјештајима с берзе, дионице Кока-Коле након тога су значајно порасле, а процјењује се да је компанија на валу Месијеве изјаве “добила” готово 13 милијарди долара тржишне вриједности.
Истовремено, необична комбинација вина и Спрајта постала је један од најтраженијих појмова на Гуглу што је доказ да Меси, чак и када говори опуштено, има глобални утицај.
Messi bebe vinho com Sprite para bater mais rápido. pic.twitter.com/48pCQVBNOo— B24 (@B24PT) January 6, 2026
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму