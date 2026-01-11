Logo
Меси једном реченицом направио хаос: Грешка у интервјуу ривалу донијела 13 милијарди долара

11.01.2026

17:48

Меси једном реченицом направио хаос: Грешка у интервјуу ривалу донијела 13 милијарди долара
Фото: Printscreen/X

Лионел Меси, по мишљењу многих најбољи фудбалер свих времена, ненамјерно је изазвао прави маркетиншки потрес након једног наизглед безазленог интервјуа.

Говорећи о свакодневним навикама и опуштању, Аргентинац је открио и како понекад ужива у чаши вина, али уз додатак који му, барем уговорно, не би смио пасти на памет.

Наиме, Меси је дугогодишњи бренд-амбасадор Пепсија, директног конкурента Кока-Коле, али у разговору је признао да вино воли мијешати са Спрајтом, пићем из портфолија Кока-Коле.

Mesi-Leo-argentina

Фудбал

Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Једна изговорена ријеч била је довољна да изазове лавину реакција у свијету бизниса.

Према извјештајима с берзе, дионице Кока-Коле након тога су значајно порасле, а процјењује се да је компанија на валу Месијеве изјаве “добила” готово 13 милијарди долара тржишне вриједности.

Истовремено, необична комбинација вина и Спрајта постала је један од најтраженијих појмова на Гуглу што је доказ да Меси, чак и када говори опуштено, има глобални утицај.

