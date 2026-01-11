Пјевач погинуо у авионској несрећи: Ужасне вијести саопштио његов менаџер

Извор:
Курир
11.01.2026
16:16
Коментари:0
Пјевач и аутор Јеисон Хименез, једна од највећих звијезда колумбијске музике трагично је настрадао у авионској несрећи. Имао је само 34 године.
Авион са регистрацијом Н325ФА срушио се у суботу, 10. јануара, „на подручју између Паипе и Дуитаме“, саопштила је колумбијска Специјална административна јединица за цивилно ваздухопловство. У несрећи је погинуло свих шест особа које су се налазиле у летјелици на путу ка Медељину.
Смрт Јеисона Хименеза и чланова његовог тима потврђена је након што је његов представник објавио званично саопштење на Инстаграму.
Сцена
Издат налог за хапшење познатог глумца: Сумња се да је додиривао дјечаке од 11 година
„Са дубоком тугом и неизрецивим болом, организација и тим Јеисон Хименеза са жаљењем објављују његову смрт“, наводи се у саопштењу преведеном са шпанског.
„Данас се не опраштамо само од умјетника, већ од сина, брата, пријатеља, човјека пуног снова и храбрости, који је своју животну причу претворио у извор наде за хиљаде људи.“
У саопштењу су као остале жртве наведени Џеферсон Осорио, Хуан Мануел, Оскар Марин, Веисман Мора и капетан Фернандо Торес.
„Упућујемо најдубље саучешће, потпуну солидарност и молитве њиховим породицама у овом тешком тренутку“, закључује се у објави.
Према писању британског листа Сан, авион, за који се вјерује да је био у власништву Хименезове компаније YJ Company САС, срушио се свега неколико тренутака након полијетања, око 16 часова по локалном времену.
Хименез је путовао ка Медељину, у близину града Мариниље, гдје је те вечери требало да наступи. Његов фотограф подијелио је снимак на Инстаграм сторију само неколико тренутака прије несреће, приказујући поглед из авиона док је летјелица била на писти.
Снимци настали непосредно након пада, до којих је дошао Сан, приказују авион у пламену на земљи, док припадник хитних служби покушава да угаси ватру противпожарним апаратом.
Јеисон Хименез био је познат по споју мексичке ранчера музике и колумбијских музичких коријена. Током 2024. године распродао је чак три концерта у боготској Мовистар Арени, док је 2025. године напунио стадион Ел Кампин у Боготи, поставши први колумбијски извођач коме је то пошло за руком, према наводима Billboarda.
Техничка дирекција за истраживање авионских несрећа покренула је истрагу како би се утврдиле тачне околности трагедије. Пјевач је иза себе је оставио супругу и троје дјеце.
Сцена
1 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
07
17
01
16
48
16
46
16
33
Тренутно на програму