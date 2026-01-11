Logo
Пјевач погинуо у авионској несрећи: Ужасне вијести саопштио његов менаџер

Фото: yeisonhimenez

Пјевач и аутор Јеисон Хименез, једна од највећих звијезда колумбијске музике трагично је настрадао у авионској несрећи. Имао је само 34 године.

Авион са регистрацијом Н325ФА срушио се у суботу, 10. јануара, „на подручју између Паипе и Дуитаме“, саопштила је колумбијска Специјална административна јединица за цивилно ваздухопловство. У несрећи је погинуло свих шест особа које су се налазиле у летјелици на путу ка Медељину.

Потврђена смрт пјевача и његовог тима

Смрт Јеисона Хименеза и чланова његовог тима потврђена је након што је његов представник објавио званично саопштење на Инстаграму.

„Са дубоком тугом и неизрецивим болом, организација и тим Јеисон Хименеза са жаљењем објављују његову смрт“, наводи се у саопштењу преведеном са шпанског.

„Данас се не опраштамо само од умјетника, већ од сина, брата, пријатеља, човјека пуног снова и храбрости, који је своју животну причу претворио у извор наде за хиљаде људи.“

У саопштењу су као остале жртве наведени Џеферсон Осорио, Хуан Мануел, Оскар Марин, Веисман Мора и капетан Фернандо Торес.

„Упућујемо најдубље саучешће, потпуну солидарност и молитве њиховим породицама у овом тешком тренутку“, закључује се у објави.

Авион се срушио убрзо након полијетања

Према писању британског листа Сан, авион, за који се вјерује да је био у власништву Хименезове компаније YJ Company САС, срушио се свега неколико тренутака након полијетања, око 16 часова по локалном времену.

Хименез је путовао ка Медељину, у близину града Мариниље, гдје је те вечери требало да наступи. Његов фотограф подијелио је снимак на Инстаграм сторију само неколико тренутака прије несреће, приказујући поглед из авиона док је летјелица била на писти.

Снимци настали непосредно након пада, до којих је дошао Сан, приказују авион у пламену на земљи, док припадник хитних служби покушава да угаси ватру противпожарним апаратом.

Музичка каријера која је обиљежила генерацију

Јеисон Хименез био је познат по споју мексичке ранчера музике и колумбијских музичких коријена. Током 2024. године распродао је чак три концерта у боготској Мовистар Арени, док је 2025. године напунио стадион Ел Кампин у Боготи, поставши први колумбијски извођач коме је то пошло за руком, према наводима Billboarda.

Истрага је у току

Техничка дирекција за истраживање авионских несрећа покренула је истрагу како би се утврдиле тачне околности трагедије. Пјевач је иза себе је оставио супругу и троје дјеце.

