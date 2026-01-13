Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

13.01.2026
09:10
Коментари:0
Једна од највећих легенди народне музике, Лепа Лукић, у строгој тајности припрема филмско остварење о свом животу и каријери.
Иако се о пројекту већ увелико шушка, пјевачица за сада не жели да открива превише детаља, нарочито када је ријеч о глумицама које ће тумачити њен лик.
“Ја у глави већ имам једну глумицу, али могу да вам откријем да ће ме играти три глумице. Свака ће представљати један период мог живота. Има још много тога да се уради. Све смо договорили, али не желим да се ишта прича унапред”, каже Лепа, преноси Пинк.
Како истиче, пројекат је озбиљан и захтијева темељну припрему, а продуценти и сценаристи инсистирају на дискрецији.
“Продуценти и сценаристи не воле да се о томе говори прије времена. Тек када ми кажу шта смијем да кажем, тада ћу радо подијелити све детаље са јавношћу. Ово је велики пројекат и мора се радити пажљиво”, наглашава пјевачица.
Посебну радост ових дана доноси јој и рођендан.
“Сутра ми је рођендан и због тога сам посебно срећна. Некако се све лијепо поклопило, и приватно и пословно”, признаје Лепа са осмијехом.
Лепа открива да је пред њом дуг и емотивно захтјеван процес рада са сценаристима.
“Минимум два мјесеца мораћу да сједим са сценаристима и да им причам све детаље о мом животу, од дјетињства па до дана данашњег. Ту нема прескакања. Све мора да се зна и разуме”, каже она.
Друштво
Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво
Додаје да њен животни пут није био нимало лак и да управо у томе лежи снага приче.
“Знате, ја нисам имала никога да ме гура. Све сам постигла сама. Моја биографија је интересантна још од малих ногу”, искрена је пјевачица.
Са сјетом се присјетила дјетињства и првих корака ка музици.
“Бјежала сам од куће да бих ишла на аудиције за пјевање. Када бих се вратила кући, добијала сам батине. Али нисам одустајала. Имала сам тај сан и знала сам да је то мој пут, без обзира на све“, прича Лепа.
Како каже, управо ти тешки тренуци, борба, одрицања и успони биће окосница филма.
“Није то прича само о естради и пјесмама, већ о борби једне дјевојчице, жене, умјетнице. О успесима, падовима, љубавима, разочарањима, али и вјери у себе. Ако се већ ради филм о мом животу, хоћу да буде искрен”, закључује Лепа Лукић.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму