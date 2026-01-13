Logo
Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Телеграф

13.01.2026

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили
Најпознатија српска докторка и бивша посланица, др Нада Мацура (78), доживјела је велику непријатност прије два дана, 11. јануара, када је покрадена у градском превозу у Београду.

Како сазнаје Телеграф, Мацура је случај одмах пријавила полицији, а све се одиграло у аутобусу на линији 78.

Докторка је путовала ка Бањици, а чим је изашла на станици код пијаце, схватила је да се догодило оно најгоре. Чим је посегнула за стварима, видела је да јој фали новчаник у ком су се налазила сва документа, али и платне картице.

Извор близак истрази открива да докторка није видјела сам тренутак крађе, али је један детаљ запамтила.

"Нада је испричала да је примијетила да се неко "мота" око ње док је била у гужви у аутобусу. Ипак, у том тренутку није сумњала да је мета џепароша", каже извор.

Лопови одмах кренули у акцију

Да ствар буде гора, пљачкаши нису губили ни тренутак. Док је докторка још покушавала да се сабере, на мобилни телефон почела су да јој стижу обавјештења из банке.

Лопови су одмах почели да скидају новац са њених рачуна.

Стизале су поруке о трансакцијама које су вршене у реалном времену. Докторка је одмах алармирала надлежне службе како би блокирала картице.

Претрпјела велики стрес

Срећом, др Нада Мацура у овом инциденту није повријеђена, али је, како сазнаје Телеграф, претрпјела огроман стрес. Губитак свих личних докумената и дрскост лопова који су новац почели да троше истог тренутка оставили су докторку у шоку.

Полиција интензивно трага за починиоцима и проверава снимке са надзорних камера како би се идентификовале особе које су се у том тренутку налазиле у аутобусу и на станици код пијаце Бањица.

Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

Small banner