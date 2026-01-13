Logo
Један знак је одаје: Ево како се понаша жена којој фали секс

13.01.2026

08:15

Фото: Pexels

Сви знамо да је секс здрав и да исцјељујуће дјелује како на жене тако и на мушкарце. Али, задржимо се код жена.

Као што се лако препозна када је жена задовољена, односно да је прошле ноћи сигурно имала секс, тако се може "провалити" и када дуго није имала интимне односе.

Говор тијела: Ход који не лаже

Жена којој фали секс, колико год се трудила да сакрије своје незадовољство, одаће се говором тијела и сталним нерасположењем.

Недостатак додира и лучења кључних хормона мијења њено понашање и држање, а један знак је посебно уочљив.

Секс дјелује опуштајуће, па ће жена која је сексуално испуњена бити опуштена и то ће се примијетити у њеном ходу, односно, заносиће куковима кад хода. С друге стране, жена којој фали секс изгледаће стегнуто. То је први знак који се може примијетити у секунди, а који одаје њену потребу за мушким додиром.

Затим, због недостатка окситоцина, хормона који се лучи приликом оргазма, а дјелује као природни седатив, жена која нема секс имаће лош сан и биће неиспавана. Ако апстиненција потраје дуго, почеће да се виде озбиљније посљедице од недостатка сна и жена може изгледати старије.

Изливи бијеса и пољуљано самопоуздање

Секс је један од главних окидача за лучење хормона среће – ендорфина.

Због недостатка овог хормона жене могу бити јако незгодне. Због тога ће често имати изливе бијеса према људима који су је само попријеко погледали.

На крају, недостатак секса значајно утиче и на самопоуздање, па ће жене којима секс фали, имати и недостатак самопоуздања, преноси Гранд.

