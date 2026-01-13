Данас суво уз пораст температуре

Извор:
СРНА
13.01.2026
07:59
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и углавном суво уз пораст температуре, а веома слабе падавине само су понегдје могуће.
Веома слаба киша могућа је понегдје на западу и југу, а на планинама ће провијавати слаб снијег. На истоку и сјеверу промјенљиво облачно уз краће сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана на сјеверу и западу биће вјетровито, али ће до вечери вјетар почети да слаби.
Највиша дневна температура ваздуха од три степена на истоку до 10 понегдје у Крајини, у вишим предјелима на истоку од минус један степен Целзијусов.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос преовладава умјерено до претежно облачно, а на југозападу је забиљежена слаба росуља, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Најхладније јутрос је било на Сокоцу гдје је у 7.00 часова измјерено минус девет степени, затим на Бјелашници, Хан Пијеску и у Рудом минус седам.
Температура у осталим мјестима: Бугојно минус шест, Вишеград минус пет, Сребреница, Фоча, Дрвар, Сански Мост и Зеница минус четири, Приједор, Чемерно и Сарајево минус три, Мраковица, Нови Град, Србац и Тузла минус два, Мркоњић Град минус један, Бањалука, Бијељина, Билећа и Добој нула, Ливно и Мостар један, Кнежево два, Дринић четири, Рибник пет и Бихаћ осам степени Целзијусових.
Висина снијега на Чемерну је 51 центиметар, на Хан Пијеску 38, у Кнежеву 36, на Мраковици 35, у Дринићу 26, у Шипову 25, у Мркоњић Граду и на Сокоцу 23, у Фочи 22, у Рибнику 19, у Бијељини, Добоју, Рудом 16, у Сребреници 15, у Новом Граду 10, у Бањалуци и Вишеграду осам, у Приједору шест и у Српцу четири центиметра.
