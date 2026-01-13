Logo
Large banner

Данас суво уз пораст температуре

Извор:

СРНА

13.01.2026

07:59

Коментари:

0
Данас суво уз пораст температуре
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и углавном суво уз пораст температуре, а веома слабе падавине само су понегдје могуће.

Веома слаба киша могућа је понегдје на западу и југу, а на планинама ће провијавати слаб снијег. На истоку и сјеверу промјенљиво облачно уз краће сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана на сјеверу и западу биће вјетровито, али ће до вечери вјетар почети да слаби.

Највиша дневна температура ваздуха од три степена на истоку до 10 понегдје у Крајини, у вишим предјелима на истоку од минус један степен Целзијусов.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос преовладава умјерено до претежно облачно, а на југозападу је забиљежена слаба росуља, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Си Ђинпинг

Свијет

Пекинг притишће Европу, низ земаља добио писмо упозорења

Најхладније јутрос је било на Сокоцу гдје је у 7.00 часова измјерено минус девет степени, затим на Бјелашници, Хан Пијеску и у Рудом минус седам.

Температура у осталим мјестима: Бугојно минус шест, Вишеград минус пет, Сребреница, Фоча, Дрвар, Сански Мост и Зеница минус четири, Приједор, Чемерно и Сарајево минус три, Мраковица, Нови Град, Србац и Тузла минус два, Мркоњић Град минус један, Бањалука, Бијељина, Билећа и Добој нула, Ливно и Мостар један, Кнежево два, Дринић четири, Рибник пет и Бихаћ осам степени Целзијусових.

Висина снијега на Чемерну је 51 центиметар, на Хан Пијеску 38, у Кнежеву 36, на Мраковици 35, у Дринићу 26, у Шипову 25, у Мркоњић Граду и на Сокоцу 23, у Фочи 22, у Рибнику 19, у Бијељини, Добоју, Рудом 16, у Сребреници 15, у Новом Граду 10, у Бањалуци и Вишеграду осам, у Приједору шест и у Српцу четири центиметра.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Вријеме

Сунце

oblaci

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 28 беба

3 ч

0
Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

Свијет

Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

3 ч

0
Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Друштво

Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

3 ч

0
Пуцао на бабу и дједа због дијела куће који су му дуговали? Најновији детаљи крвавог пира

Хроника

Пуцао на бабу и дједа због дијела куће који су му дуговали? Најновији детаљи крвавог пира

3 ч

0

Више из рубрике

Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 28 беба

3 ч

0
Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Друштво

Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

3 ч

0
Вечерас дочекујемо Православну нову годину

Друштво

Вечерас дочекујемо Православну нову годину

4 ч

0
Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота

Друштво

Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner