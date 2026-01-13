Logo
Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

13.01.2026

07:48

Бивши предсједник француског клуба ликвидиран на сахрани мајке

Званичник Фронте за национално ослобођење Корзике (ФЛНЦ) и бивши предсједник француског фудбалског клуба Ајачо (Ajaccio) Ален Орсони (71) убијен је на сахрани своје мајке у селу Веро, на југу Корзике.

Како преносе француски медији, Орсони је убијен хицем у прса са велике удаљености. Мотив ове, очигледно професионалне ликвидације, за сада је непознат. Национално тужилаштво за организовани криминал најавило је да ће преузети истрагу.

Истакнути корзички националиста

Орсони је био истакнута личност корзичког националистичког покрета. Био је вођа Фронте за национално ослобођење Корзике (ФЛНЦ), а касније је основао и водио Покрет за аутоодређење.

Његов брат убијен је 1983. године, а Орсони је напустио Корзику 1996. године, усред сукоба унутар националистичког покрета. Живио је 13 година на Флориди, затим у Никарагви и Шпанији. Убрзо након повратка из егзила, полиција је током љета 2008. године спријечила планирани атентат на њега.

У јуну 2009. ухапшен је у оквиру истраге о таласу атентата на Корзици повезаних са организованим криминалом. Пуштен је на слободу након 36 дана штрајка глађу.

Успјешна каријера у фудбалу

Орсони је био предсједник АЦ Ајача у два наврата. Након првог мандата, који је трајао од 2008. до 2015. године, вратио се на чело клуба 2022. године, на период од годину дана. Током његовог првог мандата, Ајачо је изборио пласман у Лигу 1 на крају сезоне 2010/2011, гдје је играо наредне три сезоне.

Од 2013. године клуб је наступао у другој лиги, а на крају прошле сезоне, због финансијских проблема, прогласио је стечај. Тренутно се такмичи у Регионалној лиги Корзике, седмом нивоу фудбалских такмичења у Француској.

(Индекс)

