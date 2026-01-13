Logo
Члан 42. Уговора о ЕУ ризична опција, није као НАТО

13.01.2026

08:09

Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Проректор Универзитета одбране и безбједности Гордан Акрап коментарисао је опције које су пред Данском због Гренланда, али и о озбиљности америчког предсједника Доналда Трампа.

"Мислим да о могућој агресији САД-а на Гренланд не треба размишљати превише озбиљно"

Коментирао је и претензије САД-а према Гренланду.

"Могућа оружана агресија САД-а на Гренланд је врло, врло неизвјесна и мислим да уопште не треба размишљати о томе превише озбиљно. Предсједник Трамп је такав и тако размишља да ће он то радије купити него што ће изложити војску. Америчка војска је већ тамо", рекао је.

Мете Фредериксен

Свијет

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

"Али да ће Данска и неке друге државе сасвим сигурно размишљати о неким одговорима на разини ЕУ-а, то је у сваком случају позитивно. Ако Данска одлучи активирати чланак 42. Уговора о Европској унији, онда су земље чланице обвезне пружити сву помоћ у обрани, сигурности и заштити територијалног суверенитета Данске, а то је онда озбиљан изазов за ЕУ и НАТО."

Разлике између чланка 42. Уговора о Европској унији и чланка 5. НАТО-а

Објаснио је сличности и разлике између чланка 42. Уговора о Европској унији и чланка 5. НАТО-а. "Чланак 42. је обвезујући, а чланак 5. отвара могућност државама чланицама да можда и не учествују у одговору", додао је.

Осврнуо се и на улагања у Хрватску војску. "То је изазовно, али нужно и потребно. Треба јасно рећи да војска не брани сама државу. Држава се брани многим другим инструментима. Издвајања за сигурност су нужна ако жели искористити потенцијал који јој се отвара", нагласио је.

Европска унија

Danska

Grenland

ugovor

