Члан 42. Уговора о ЕУ ризична опција, није као НАТО

Проректор Универзитета одбране и безбједности Гордан Акрап коментарисао је опције које су пред Данском због Гренланда, али и о озбиљности америчког предсједника Доналда Трампа.
Коментирао је и претензије САД-а према Гренланду.
"Могућа оружана агресија САД-а на Гренланд је врло, врло неизвјесна и мислим да уопште не треба размишљати о томе превише озбиљно. Предсједник Трамп је такав и тако размишља да ће он то радије купити него што ће изложити војску. Америчка војска је већ тамо", рекао је.
"Али да ће Данска и неке друге државе сасвим сигурно размишљати о неким одговорима на разини ЕУ-а, то је у сваком случају позитивно. Ако Данска одлучи активирати чланак 42. Уговора о Европској унији, онда су земље чланице обвезне пружити сву помоћ у обрани, сигурности и заштити територијалног суверенитета Данске, а то је онда озбиљан изазов за ЕУ и НАТО."
Објаснио је сличности и разлике између чланка 42. Уговора о Европској унији и чланка 5. НАТО-а. "Чланак 42. је обвезујући, а чланак 5. отвара могућност државама чланицама да можда и не учествују у одговору", додао је.
Осврнуо се и на улагања у Хрватску војску. "То је изазовно, али нужно и потребно. Треба јасно рећи да војска не брани сама државу. Држава се брани многим другим инструментима. Издвајања за сигурност су нужна ако жели искористити потенцијал који јој се отвара", нагласио је.
