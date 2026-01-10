Logo
Large banner

Они су највећи заводници, али разочарају у кревету: Овај знак на дјелу често направи грешку

10.01.2026

18:20

Коментари:

0
Они су највећи заводници, али разочарају у кревету: Овај знак на дјелу често направи грешку

На први поглед харизма, шарм и поглед који обећава незаборавну ноћ. Људи се лијепе за њега, разговор тече лако, комплименти су вјешти, а самопоуздање на максимуму. Ипак, иза тог моћног утиска често се крије велико разочарање када дође до интиме.

Према астролозима, један хороскопски знак посебно се издваја по овом контрасту.

Краљеви флерта, али слаби у завршници

Близанци важе за једне од највећих заводника Зодијака. Њихов адут је ум - брзи су, духовити, знају тачно шта да кажу и како да пробуде интересовање. Са њима никада није досадно, а осјећај да сте посебни долази готово одмах. Међутим, проблем настаје када се очекивања подигну превисоко.

novac evri

Занимљивости

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

У кревету, Близанци често делују одсутно, нестрпљиво или превише површно. Њима је ментална стимулација важнија од физичке, па ако им пажња одлута, страст брзо спласне.

Зашто разочаравају?

Астролози кажу да Близанци тешко остају фокусирани на једну ствар дуже вријеме. Брзо се запале, али се исто тако брзо и охладе. Уместо дубоке повезаности, често нуде само краткотрајно узбуђење.

Партнери им најчешће замјерају:

-мањак емоција у интимним тренуцима

-потребу за сталним промјенама

-недостатак страсти на дуже стазе

Нису лоши, само погрешно схваћени

Важно је нагласити да Близанци нису лоши љубавници по дефиницији. Они једноставно другачије доживљавају блискост. Када пронађу партнера који их ментално изазива и не гуши њихову потребу за слободом, могу бити веома занимљиви и пажљиви.

nikolija

Сцена

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Али ако сте очекивали ватромет страсти само на основу њиховог флерта, велика је шанса да ћете остати разочарани.

Ако вас освоји Близанац, не очекујте чуда одмах. Са њима је све у глави, а тек онда у тијелу. Они који то разумију, могу добити много више него што су се надали. Они који не - брзо ће схватити да шарм не гарантује добар завршетак.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

љубав и секс

превара

romantika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пепова чета декласирала противника: Сити забио 10 голова!

Фудбал

Пепова чета декласирала противника: Сити забио 10 голова!

2 ч

0
Novac Evri Valuta

Свијет

Скандал тресе ову земљу: Мрачна страна финансијског раја о којој сви шуте, но један човјек је проговорио

2 ч

0
Глумац пронађен мртав у стану

Сцена

Глумац пронађен мртав у стану

3 ч

0
Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

Свијет

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

3 ч

1

Више из рубрике

Љекаре шокирао предмет који су нашли у задњици дјевојке

Љубав и секс

Љекаре шокирао предмет који су нашли у задњици дјевојке

6 д

0
Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Љубав и секс

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

1 седм

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

1 седм

0
Одговорите на ових 5 питања и сазнајте да ли сте створени једно за друго

Љубав и секс

Одговорите на ових 5 питања и сазнајте да ли сте створени једно за друго

2 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

20

14

Објављен снимак убиства Рене Гуд са камере агента који је пуцао у њу

20

06

Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

20

03

Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

19

52

"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner