Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Извор:

Б92

03.01.2026

13:54

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години
Избор датума вјенчања за многе парове једнако је важан као и избор локације или хаљине. Неки се воде емоцијом, неки практичношћу, а многи воле да се у датум "уплете" и мало среће.

За парове који планирају вјенчање с вјером у снажну симболику бројева, избор датума може бити више од календарског избора – он је позив на енергију коју желите да унесете у свој брак. Нумерологија учи да сваки датум носи своју вибрацију и енергију, а датуми с повољним бројевима могу донијети хармонију, љубав, стабилност и раст у заједнички живот.

За све парове пред којима је вјенчање у 2026. години, у наставку смо издвојили 10 датума с магичним комбинацијама бројева који су идеални за оне који желе да унесу позитивну енергију у свој брак, преноси Б92.

Прољеће – симбол нових почетака

1. мај 2026. (петак)

Датум који симболизује нови почетак, раст и оптимизам – савршен за парове који брак виде као заједнички пројекат.

Нумеролошки број: 8

Број осам симболизује стабилност, сигурност и дугорочни успјех. Према нумеролошким изворима, ово је одличан датум за парове који желе чврсте темеље и заједничку будућност с јасним циљевима.

2. мај 2026. (субота)

Један од најтраженијих прољећних термина: практичан, романтичан и идеалан за цјелодневно славље.

Нумеролошки број: 9

Број девет повезује се с емоционалном зрелошћу, емпатијом и универзалном љубављу – идеално за парове који брак доживљавају као дубоко, свјесно партнерство.

Љето – љубав на великој позорници

13. јун 2026. (субота)

Јун је традиционално мјесец љубави, а овај датум носи склад и стабилност.

Нумеролошки број: 4

Четворка је број стабилности и трајности. Често се сматра једним од најпоузданијих бројева за брак.

20. јун 2026. (субота)

Савршено за вјенчања на отвореном, уз дугачак дан и златно вечерње свјетло.

Нумеролошки број: 4

Поново наглашава сигурност, одговорност и стабилан однос – савршен избор за парове који цијене ред и дугорочност.

18. јул 2026. (субота)

Страствена, топла љетна енергија – идеална за велика, весела славља.

Нумеролошки број: 5

Број слободе, промјене и раста. Овај датум одговара паровима који воле динамику, путовања и живот без круте рутине.

15. август 2026. (субота)

Један од најснажнијих љетних датума, често повезан с дуготрајном и стабилном љубави.

Нумеролошки број: 6

Један од најповољнијих бројева за брак. Шестица симболизује љубав, породицу и хармонију, а према нумеролошким изворима често се сматра „идеалним бројем за вјенчање“.

Јесен – елегантна и зрела романтика

19. септембар 2026. (субота)

Јесен доноси мир, сигурност и осјећај „правог тренутка“.

Нумеролошки број: 2

Број партнерства и равнотеже. Нумеролози га често истичу као најдиректнији симбол брака – двоје људи у складу.

17. октобар 2026. (субота)

Датум који симболизује зрелост односа, равнотежу и јасне одлуке.

Нумеролошки број: 3

Број радости, комуникације и оптимизма. Овај датум носи енергију лакоће и весеља, идеалну за брак пун смијеха.

Зима – интимна чаролија

11. децембар 2026. (петак)

Елегантно, романтично и савршено за профињена зимска вјенчања.

Нумеролошки број: 3

Наглашава заједничко стварање, отворену комуникацију и веселу атмосферу – савршено за зимска, интимна вјенчања.

12. децембар 2026. (субота)

Топла празнична атмосфера и снажан осјећај заједништва чине овај датум посебним.

Нумеролошки број: 6

Још један снажан датум за љубав, породицу и емоционалну сигурност – идеалан за парове који сањају о топлом, стабилном дому.

И за крај – иако симболика датума може бити лијепа водиља, најважније је да одабрани дан има значење за вас.

Међутим, ако желите да спојите емоцију, добру енергију и практичност викенда, ових 10 датума у 2026. години одлична су полазна тачка.

вјенчање

