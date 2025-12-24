Logo
Овај знак ће послије Нове године упловити у страствену љубавну везу

Жена Блиц

24.12.2025

19:09

Par, ljubav
Фото: Pexels

Послије празничне гужве и буке долази мир, а са њим и тренуци када остајемо сами са својим мислима. Баш тада, у тој тишини, живот често спрема изненађење.

За један хороскопски знак одговор на питање "да ли љубав уопште зна гдје сам?" гласи – зна и долази врло брзо. Ријеч је о Дјевици.

БиХ

Централна изборна комисија пробудила инат

Дјевице су мјесецима биле усмјерене на обавезе, анализе и контролу свакодневнице. Љубав је често била стављена на чекање, јер није прави тренутак или још нешто треба средити. Послије Нове године, тај притисак попушта – и простор за емоције се коначно отвара.

Ова љубав не долази бурно ни драматично, већ тихо, кроз пажњу, разумијевање и осјећај сигурности. Кроз особу која не тражи савршенство, већ искреност. Баш тада, када Дјевица престане да све анализира, емоције долазе саме.

Слободне Дјевице могу упознати некога кроз посао, свакодневне обавезе или сасвим обичан сусрет који ће касније добити посебан значај. Оне које су већ у вези осјетиће смиривање тензија, више повјерења и дубљу блискост.

Svinja

Регион

Несвакидашња сцена у комшилуку: Мушкарац на бициклу, а у руксаку носи прасе

Савјет је једноставан: попустите контролу, не тражите мане тамо гдје их нема и дозволите себи да осјетите. Некад један разговор или спонтана одлука мијења све.

