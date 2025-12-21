Разоткрила невјерног партнера због једног свакодневног производа

Извор:
Агенције
21.12.2025
16:48
Коментари:0
Преваре у партнерским односима често не остану дуго скривене, јер истина, прије или касније, исплива на површину.
Иако неки партнери покушавају вешто прикрити своје поступке, постоји много начина на које се невјера може открити. Од промјена у понашању и комуникацији, преко случајно откривених порука и необичних трошкова, па све до технологије – знакови издаје ријетко остану потпуно непримјећени.
Попут многих жена, Ванеса Моура има строгу јутарњу и вечерњу рутину његе коже, а своје производе држи организовано и уредно и тачно зна колико ког производа је потрошила.
"Опсједнута сам организацијом", рекла је Моура. Та пажња према детаљима помогла је 31-годишњакињи да ухвати свог дечка у превари, преноси Њујорк Пост.
Након повратка кући са пословног пута, док се Моура спремала за своју рутину, примјетила је нешто сумњиво код једног од својих производа.
Хроника
Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу
"Када сам видела једну од теглица са лабавим поклопцем и другачијом текстуром, тада сам знала да га је неко дирао, а то нисам била ја. Неко је петљао по мојим производима и знала сам да нешто није у реду", рекла је инфлуенсерка.
Иако у то вријеме није живјела са својим бившим дечком, он је имао кључ од њеног стана, али била је увјерена да он није тај који користи њене производе.
"Он никад не би знао да користи те ствари. Био је тип који је мислио да је све осим сапуна глупост и који не би ставио ни крему за сунчање ни хидратантну крему", објаснила је.
Знајући све то, једини логичан закључак био је да је Моурин бивши, док она није била код куће, доводио своју љубавницу у њен стан и да је управо она била та која је користила њене производе за негу коже. Након што га је суочила с питањима, мушкарац је на крају признао да ју је варао.
"Превара је сама по себи довољно болна. Али да неко још користи моје скупе производе без допуштења? Е то ми је неопростиво", рекла је Моура.
Свијет
Замрзнута руска имовина поново створила тензије: "Макрон издао Мерца"
Производи за негу коже нису једини бизаран начин на који жене откривају своје невјерне партнере.
Једна супруга је открила да муж вара током рутине прања зуба. Приватни истражитељ Пол Џонс имао је клијенткињу која је преузела апликацију за електричну четкицу за зубе да би научила своју дјецу да правилно перу зубе. Међутим, апликација је пратила рутину прања зуба сваког члана породице.
"С временом је клијенткиња примјетила да се историја прања зуба њеног партнера биљежи у необично вријеме, у вријеме када је наводно био на послу", рекао је Џонс.
Љубав и секс
4 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Најновије
Најчитаније
17
49
17
44
17
42
17
27
17
22
Тренутно на програму