Полиција издала битно упозорење свим учесницима у саобраћају

21.12.2025
Министарство унутрашњих послова Србије огласило се путем свог званичног Инстаграм налога са кључним упозорењем за све учеснике у саобраћају.
Усљед учестале појаве магле, сумаглице и кише, безбиједност на путевима директно зависи од правилне употребе свјетала, али модерна технологија у возилима може створити лажни осјећај сигурности који се неријетко завршава кобно, преноси Телеграф.
Главни проблем на који полиција указује јесте коришћење аутоматског режима рада свјетала. Иако је ова опција корисна при уласку у тунеле или током сумрака, сензори у аутомобилима често не препознају маглу као довољан разлог за активацију пуног система освјетљења. У таквим ситуацијама остају упаљена само предња дневна свјетла, док задња позициона свјетла остају угашена.
То практично значи да је аутомобил за возаче који долазе отпозади потпуно невидљив, што драматично повећава ризик од ланчаних судара.
Закон о безбиједности саобраћаја је по овом питању кристално јасан. Дању, у условима смањене видљивости и магле, возачи су у обавези да користе кратка свјетла, свјетла за маглу или обје врсте свјетала истовремено. Кључна ставка закона јесте да задња позициона свјетла морају бити укључена у сваком тренутку током оваквих временских прилика.
Из МУП-а апелују на возаче да у условима смањене видљивости не остављају одлуку свом аутомобилу, већ да свјетла укључе ручно. Овим једноставним потезом осигурава се да и предња и задња свјетлосна група раде исправно. Такође, савјетује се максимална употреба предњих и задњих свјетала за маглу како би се повећала сопствена уочљивост на путу.
Основна порука ове кампање гласи да свјетла у овим условима буквално спасавају животе. Уколико ви не видите пут јасно, велика је вјероватноћа да ни други учесници у саобраћају не виде вас. Смањење ризика почиње од одговорности сваког појединца за воланом, а ручно паљење свјетала је први и најважнији корак ка безбиједнијем путовању кроз магловите предјеле.
