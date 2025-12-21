Изгорио чувени кафић: Све је уништено

Извор:
Телеграф
21.12.2025
15:46
Коментари:0
Нови Београд освануо је уз призоре уништеног локала у улици Јурија Гагарина, гдје је током протекле ноћи и раног јутра избио пожар у познатом угоститељском објекту "Гелато Бар".
Прве фотографије са лица мјеста свједоче о разорности ватрене стихије која је потпуно демолирала предњи дио локала, остављајући иза себе полупана стакла, нагорјелу фасаду и инвентар уништен димом и високом температуром.
Драма је почела у глуво доба ноћи, око 3:50 часова, када је ватра први пут захватила мању површину унутрашњости и дио крова.
На лице мјеста хитно је упућено једно ватрогасно возило са припадницима ватрогасно-спасилачке јединице који су уложили велике напоре да се пожар не прошири на остатак пословне зграде.
Иако је материјална штета огромна, у инциденту није било повријеђених, с обзиром на то да у тренутку избијања пламена у кафићу није било ни гостију ни особља, пише Телеграф.
