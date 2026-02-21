Израел напао: Убијено осам чланова Хезболаха

Извор:
У ваздушним нападима Израела у источном дијелу Либана убијено је осам чланова милитантне групе Хезболах, укључујући неколико локалних званичника, рекла су два припадника групе.
Либанско Министарство здравља процијенило је број жртава на 10, али није прецизирало да ли су убијени милитанти или цивили.
Званичници Хезболаха, који су жељели да остану анонимни, рекли су агенцији АП да је осам милитаната убијено у нападима у близини села Рајак.
Екипа агенције АП обишла је мјесто напада и видјела да је уништен горњи спрат троспратнице.
Израелска војска је саопштила да је елиминисано неколико чланова ракетне јединице Хезболаха у три различита командна центра у области Балбек.
