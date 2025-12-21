Александар продаје кућу са огромним плацем за 50.000 КМ

Извор:
У селу Никинци понуђена је на продају кућа по цијени од 26.000 евра (око 50.000 КМ), уз могућност благог договора око износа.
Стамбени објекат има површину од 60 квадратних метара и налази се на плацу од 14 ари, што ову некретнину чини посебно интересантном за оне који желе пространо двориште и потенцијал за даље проширење или бављење пољопривредом, објављено је на Фејсбук страници "Јефтине некретнине Србија".
Осим главне куће, на имању се налази и љетниковац, као и више помоћних објеката који могу служити за различите намјене.
Посебну предност представља постојање прикључка за гас, што је ријеткост међу сличним објектима у сеоским срединама.
Према наводима из огласа, кућа није у потпуности легализована, због чега није могуће финансирање путем стамбених кредита нити учешће у државним субвенцијама и конкурсима.
Куповина је могућа искључиво сопственим средствима.
И поред тога, повољна цијена и велика површина плаца чине ову понуду привлачном за купце који су спремни на додатна улагања или траже мирну викенд-некретнину ван градске вреве.
Коментари на овај оглас су подијељени, док једни сматрају да Александар тражи превише новца, појединци га савјетују да ову кућу не продаје.
