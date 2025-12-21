Logo
Александар продаје кућу са огромним плацем за 50.000 КМ

АТВ

21.12.2025

Кућа из огласа
У селу Никинци понуђена је на продају кућа по цијени од 26.000 евра (око 50.000 КМ), уз могућност благог договора око износа.

Стамбени објекат има површину од 60 квадратних метара и налази се на плацу од 14 ари, што ову некретнину чини посебно интересантном за оне који желе пространо двориште и потенцијал за даље проширење или бављење пољопривредом, објављено је на Фејсбук страници "Јефтине некретнине Србија".

Продаје се кућа у Сечњу

Србија

Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

Осим главне куће, на имању се налази и љетниковац, као и више помоћних објеката који могу служити за различите намјене.

Само један проблем

Посебну предност представља постојање прикључка за гас, што је ријеткост међу сличним објектима у сеоским срединама.

Према наводима из огласа, кућа није у потпуности легализована, због чега није могуће финансирање путем стамбених кредита нити учешће у државним субвенцијама и конкурсима.

Куповина је могућа искључиво сопственим средствима.

kljuc stan podstanar renta

Србија

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

И поред тога, повољна цијена и велика површина плаца чине ову понуду привлачном за купце који су спремни на додатна улагања или траже мирну викенд-некретнину ван градске вреве.

Коментари на овај оглас су подијељени, док једни сматрају да Александар тражи превише новца, појединци га савјетују да ову кућу не продаје.

некретнине

kuća

Србија

oglas

