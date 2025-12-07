Logo
Large banner

Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

Извор:

Курир

07.12.2025

17:56

Коментари:

0
Продаје се кућа у Сечњу
Фото: Фејсбук

За све који маштају о кутку далеко од градске гужве, са великим плацем и кућом, појавила се идеална прилика!

У Крајишнику надомак Зрењанина власници продају кућу од 130 квадрата за само 10.500 евра (око 20.000 КМ).

Кућа се налази у општини Сечањ.

Полиција Њемачка

Свијет

Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

"Хитно! Кућа 130 квадрата, три собе, кухиња, купатило и ходник. Зидови су од пуне цигле, кров је чврст, плафони високи. Кућа је сува. Прозори дрвени, подови - у двије собе и кухињи ламинат, у једној соби дрвени, у ходнику и купатилу плочице", навео је Мишо у опису огласа.

Оглас је објављен на Фејсбук страници "Јефтине некретнине Србија".

"Комуналије: плин је уведен у кућу и прикључен, вода је градска, струја једнофазна, канализација - септичка јама. Плац 19,7 ари: 672 м² окућнице, 657 м² њива прве класе, 637 м² њива прве класе. Плац је раван, постоје додатни објекти и штале за стоку. Један власник, нема дугова ни терета. Цијена 10.500 евра", додаје се у опису огласа.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

Власник је приложио и фотографије. У коментарима се јавио велики број заинтересованих купаца.

"Немојте да продате странцима, поготову не за тако мали новац. Има пуно наших људи који нису стамбено обезбијеђени", наводи се у једном од коментара.

Подијели:

Тагови:

kuća

некретнине

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

3 ч

0
Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

Бања Лука

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

3 ч

6
Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Свијет

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

3 ч

0
Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Савјети

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

3 ч

0

Више из рубрике

Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

Србија

Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

5 ч

0
У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

Србија

У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

7 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Рок за предају кандидата за изборе у привременим институцијама Приштине истиче

12 ч

0
Ауто завршио на крову куће

Србија

Снимак бизарне несреће: Овако је ауто завршио на Сашиној кући

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner