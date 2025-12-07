Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

Извор:
Курир
07.12.2025
17:56
Коментари:0
За све који маштају о кутку далеко од градске гужве, са великим плацем и кућом, појавила се идеална прилика!
У Крајишнику надомак Зрењанина власници продају кућу од 130 квадрата за само 10.500 евра (око 20.000 КМ).
Кућа се налази у општини Сечањ.
Свијет
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави
"Хитно! Кућа 130 квадрата, три собе, кухиња, купатило и ходник. Зидови су од пуне цигле, кров је чврст, плафони високи. Кућа је сува. Прозори дрвени, подови - у двије собе и кухињи ламинат, у једној соби дрвени, у ходнику и купатилу плочице", навео је Мишо у опису огласа.
Оглас је објављен на Фејсбук страници "Јефтине некретнине Србија".
"Комуналије: плин је уведен у кућу и прикључен, вода је градска, струја једнофазна, канализација - септичка јама. Плац 19,7 ари: 672 м² окућнице, 657 м² њива прве класе, 637 м² њива прве класе. Плац је раван, постоје додатни објекти и штале за стоку. Један власник, нема дугова ни терета. Цијена 10.500 евра", додаје се у опису огласа.
Свијет
Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу
Власник је приложио и фотографије. У коментарима се јавио велики број заинтересованих купаца.
"Немојте да продате странцима, поготову не за тако мали новац. Има пуно наших људи који нису стамбено обезбијеђени", наводи се у једном од коментара.
Сцена
3 ч0
Бања Лука
3 ч6
Свијет
3 ч0
Савјети
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Србија
12 ч0
Србија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
20
33
20
28
20
25
20
10
20
04
Тренутно на програму