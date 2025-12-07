Logo
Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Извор:

СРНА

07.12.2025

17:27

Фото: cottonbro studio/Pexels

Најмање 13 људи повријеђено је у експлозији бомбе постављене на мотор у центру града Балбоа у Колумбији.

Званичници су навели да је међу повријеђенима седмогодишња дјевојчица и један полицајац, али до сада нема поузданих информација о тежини повреда, нити о евентуалним смртним случајевима.

Према извјештајима, мотор је био паркиран поред лабораторије за контролу квалитета кафе и просторија Комитета узгајивача кафе, у близини зграде полицијске станице. Ова два објекта сматрају се могућим циљем напада.

Гувернер региона Каука Октавио Гузман рекао је да је одмах активирана ванредна служба, укључујући два ватрогасна возила и 10 ватрогасаца да би се гасио пожар и помогло жртвама.

Регион Каука и општина Балбоа посебно посљедњих година биљеже пораст насиља, због активности дисидентних оружаних група и нарко-картела, који се сукобљавају због контроле територија и трговачких рута.

Организација узгајивача кафе оштро је осудила напад, преноси "Јуроњуз".

Предсједник федерације Херман Бахарон рекао је да је напад "подмукао" и да наноси штету не само инфраструктури, већ и достојанству и егзистенцији радничких породица које живе од узгоја кафе.

Kolumbija

Експлозија

