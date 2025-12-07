Logo
Хорор на мјесту бившег дома: Пронађена масовна гробница са остацима од 800 новорођенчади

Извор:

Телеграф

07.12.2025

17:01

beba
Фото: Pixabay

Друга масовна гробница новорођенчади пронађена је на мјесту бившег дома за мајке и дјецу у ирском граду Чуму, након што је прва масовна гобница откривена средином прошле деценије.

Више од 780 новорођенчади и дјеце умрло је у дому Чум, којим су управљале сестре "Бон Сецоурс", током 36 година њеног рада, преноси ЦНН.

Доналд Трамп Јуниор

Свијет

Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Прву гробницу је 2014. године открила локална историчарка Кетрин Корлес, која је пронашла податке да је 796 беба умрло у институцији у округу Галвеј, а да нису постојали записи о њиховим сахранама.

Касније је установљено да су тијела била смјештена у бивши резервоар за канализацију. Овог љета започета су ископавања под надзором Канцеларије директора за овлашћене интервенције у Чуму (ОДАИТ).

У најновијем извјештају, ОДАИТ је саопштио да су форензички стручњаци пронашли "досљедне доказе" о постојању другог гробног мјеста.

Прије почетка ископавања, на том подручју није било никаквих трагова или назнака о могућем гробљу. Директор ОДАИТ, Данијел МакСвини, изјавио је да се ово ново гробно мјесто налази на удаљености од 50 до 100 метара од септичке јаме.

Kotor

Регион

Држављанке БиХ и Хрватске осумњичене да су покрале странце у Котору

Од почетка ископавања у јулу, пронађени су остаци 11 беба, укључујући тела четири бебе која су пронађена прошлог мјесеца.

МакСвени је изјавио да је до сада 160 особа контактирало ОДАИТ како би понудило свој ДНК у циљу идентификације тијела, па је позвао и друге чланове породица да учине исто.

Дом Чум био је један од бројних "домова" у Ирској у којима су труднице и невјенчане жене током 20. вијека скривале своју трудноћу и рађале у тајности. Жене су често биле насилно раздвојене од своје дјеце.

Нека дјеца су била смјештана у домове у Ирској, Великој Британији, као и у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Аустралији, док је на стотине беба умрло, а њихови остаци бачени, а мајке често никада нису сазнале шта се заиста догодило са њиховим дјецом.

Новац

Република Српска

За пензионере у Српској спремно 168 милиона КМ

Ирска влада је 2015. године покренула истрагу о 14 домова за мајке и децу, као и четири окружна дома, која је утврдила да је на мјесту дома у Чуму пронађена "значајна количина" људских остатака.

Истрага је открила "запањујући ниво смртности новорођенчади" у тим институцијама, додајући да држава није подигла узбуну поводом тога, иако је то било "познато локалним и националним властима" и "забиљежено у званичним публикацијама".

