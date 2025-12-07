Хорор на мјесту бившег дома: Пронађена масовна гробница са остацима од 800 новорођенчади

Извор:
Телеграф
07.12.2025
17:01
Коментари:0
Друга масовна гробница новорођенчади пронађена је на мјесту бившег дома за мајке и дјецу у ирском граду Чуму, након што је прва масовна гобница откривена средином прошле деценије.
Више од 780 новорођенчади и дјеце умрло је у дому Чум, којим су управљале сестре "Бон Сецоурс", током 36 година њеног рада, преноси ЦНН.
Прву гробницу је 2014. године открила локална историчарка Кетрин Корлес, која је пронашла податке да је 796 беба умрло у институцији у округу Галвеј, а да нису постојали записи о њиховим сахранама.
Касније је установљено да су тијела била смјештена у бивши резервоар за канализацију. Овог љета започета су ископавања под надзором Канцеларије директора за овлашћене интервенције у Чуму (ОДАИТ).
У најновијем извјештају, ОДАИТ је саопштио да су форензички стручњаци пронашли "досљедне доказе" о постојању другог гробног мјеста.
Прије почетка ископавања, на том подручју није било никаквих трагова или назнака о могућем гробљу. Директор ОДАИТ, Данијел МакСвини, изјавио је да се ово ново гробно мјесто налази на удаљености од 50 до 100 метара од септичке јаме.
Од почетка ископавања у јулу, пронађени су остаци 11 беба, укључујући тела четири бебе која су пронађена прошлог мјесеца.
МакСвени је изјавио да је до сада 160 особа контактирало ОДАИТ како би понудило свој ДНК у циљу идентификације тијела, па је позвао и друге чланове породица да учине исто.
Дом Чум био је један од бројних "домова" у Ирској у којима су труднице и невјенчане жене током 20. вијека скривале своју трудноћу и рађале у тајности. Жене су често биле насилно раздвојене од своје дјеце.
Нека дјеца су била смјештана у домове у Ирској, Великој Британији, као и у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Аустралији, док је на стотине беба умрло, а њихови остаци бачени, а мајке често никада нису сазнале шта се заиста догодило са њиховим дјецом.
Ирска влада је 2015. године покренула истрагу о 14 домова за мајке и децу, као и четири окружна дома, која је утврдила да је на мјесту дома у Чуму пронађена "значајна количина" људских остатака.
Истрага је открила "запањујући ниво смртности новорођенчади" у тим институцијама, додајући да држава није подигла узбуну поводом тога, иако је то било "познато локалним и националним властима" и "забиљежено у званичним публикацијама".
