Logo
Large banner

Држављанке БиХ и Хрватске осумњичене да су покрале странце у Котору

Извор:

СРНА

07.12.2025

16:54

Коментари:

0
Држављанке БиХ и Хрватске осумњичене да су покрале странце у Котору

Држављанке БиХ С. Р. /57/ и Хрватске А. Х. /25/ ухапшене су због сумње да су од више странаца који су боравили у Котору украле новац и платне картице, саопштила је црногорска полиција.

Лоциране су у Будви гдје су, како се сумња, боравиле и гдје је извршен претрес стана и других просторија које су користиле.

Пеглање

Савјети

Користите машину за прање веша на овај начин и заборавите пеглу

Полиција је приликом претреса пронашла и одузела 2.950 америчких долара, 100 евра, 2.000 српских динара, 60 КМ, 120 сингапурских долара, 215.000 индонезијских рупија, 70 бразилских реја, 20 кинеских јуана и 50.000 филипинских пезоса.

Сумња се да су овај новац украле од страних држављана у старом граду у Котору.

Новац

Република Српска

За пензионере у Српској спремно 168 милиона КМ

На терет им се ставља кривично дјело тешка крађа.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Kotor

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

Свијет

Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

1 ч

0
Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Сцена

Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

1 ч

0
Јусуф Арифагић

Економија

Два дана радна, два слободна: Даје 1750 КМ плату, али нема радника

1 ч

1
Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе

Свијет

Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе

1 ч

0

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Регион

Хрватица шокирала Београђанку, ово је урадила на станици у Загребу

2 ч

0
Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

Регион

Град повећава накнаде за новорођенчад на 1.000 КМ

2 ч

0
Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Регион

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

2 ч

0
Силовао пријатељицу своје жене, па назвао супругу са једним захтјевом

Регион

Силовао пријатељицу своје жене, па назвао супругу са једним захтјевом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner