Држављанке БиХ и Хрватске осумњичене да су покрале странце у Котору

Извор:
СРНА
07.12.2025
16:54
Коментари:0
Држављанке БиХ С. Р. /57/ и Хрватске А. Х. /25/ ухапшене су због сумње да су од више странаца који су боравили у Котору украле новац и платне картице, саопштила је црногорска полиција.
Лоциране су у Будви гдје су, како се сумња, боравиле и гдје је извршен претрес стана и других просторија које су користиле.
Полиција је приликом претреса пронашла и одузела 2.950 америчких долара, 100 евра, 2.000 српских динара, 60 КМ, 120 сингапурских долара, 215.000 индонезијских рупија, 70 бразилских реја, 20 кинеских јуана и 50.000 филипинских пезоса.
Сумња се да су овај новац украле од страних држављана у старом граду у Котору.
На терет им се ставља кривично дјело тешка крађа.
