Logo
Large banner

Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

28.12.2025

08:39

Коментари:

3
Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској
Фото: АТВ

И поред свих изазова које смо имали у овој години, у сљедећу улазимо с увјерењем да ћемо сачувати стабилност и мир у Републици Српској, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Одржаћемо функционисање свих елемената система и створити још повољније услове за живот и рад у Српској - објавио је он на Икс-у.


Истакао је да је током седмице присуствовао састанцима владајуће коалиције у Српској и Извршног комитета СНСД-а, на којима је потврђено опредјељење да наставе још снажније да раде за Републику Српску.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

СНСД

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Хоће ли СДС потврдити Бланушу?

Република Српска

Хоће ли СДС потврдити Бланушу?

2 ч

3
Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

Република Српска

Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

15 ч

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

15 ч

2
Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска

Република Српска

Драган Галић званично приступио покрету Драшка Станивуковића

16 ч

10
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Умрла Брижит Бардо!

10

49

Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

10

43

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

10

15

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

09

56

Горјели аутомобили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner