Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

28.12.2025
08:39
Коментари:3
И поред свих изазова које смо имали у овој години, у сљедећу улазимо с увјерењем да ћемо сачувати стабилност и мир у Републици Српској, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Одржаћемо функционисање свих елемената система и створити још повољније услове за живот и рад у Српској - објавио је он на Икс-у.
Истакао је да је током седмице присуствовао састанцима владајуће коалиције у Српској и Извршног комитета СНСД-а, на којима је потврђено опредјељење да наставе још снажније да раде за Републику Српску.
И поред свих изазова које смо имали у овој години, у сљедећу улазимо с увјерењем да ћемо сачувати стабилност и мир у Републици Српској.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 28, 2025
Одржаћемо функционисање свих елемената система и створити још повољније услове за живот и рад у Српској.
Током седмице присуствовао сам… pic.twitter.com/r7hhZtrdzv
