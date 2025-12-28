Logo
Хоће ли СДС потврдити Бланушу?

28.12.2025

08:27

Коментари:

3
Фото: АТВ

Скупштина Српске демократске странке одржава се данас у Бањалуци на којој би требало да буде изабран и нови предсједник странке. Према досадашњим информацијама, то би требало да буде Бранко Блануша.

Сједница је заказана за 13 часова.

Према посљедњим информацијама, Блануша би требало да настави "в.д." причу СДС-а, односно, требало би да преузме странку до општих избора 2026. године.

Бранко Блануша

СДС

Коментари (3)
