Ова фатална плавуша и Дејан Матић су били у вези

Извор:
Мондо.рс
28.12.2025
08:21
Коментари:0
Пјевачица Слађана Мандић се прославила 2012. године у музичком такмичењу "Звезде Гранда", а како је недавно истакла, од самог почетка имала је снажну подршку највећих имена домаће естраде Лепе Брене и Саше Поповића.
Посебну пажњу привлачила је њена веза са Дејаном Матићем, о којој је и данас често питају. Гостујући у емисији "Претрес" Слађана је открила да су њих двоје били две године били заједно.
"Кад ме данас питају, као да је прошли живот неки у питању, али стално се то провлачи. Било, прошло... " истакла је Слађана за Хајп ТВ .
Пјевачица је открила како је почела њена љубав са Матићем.
"Спонтано, сасвим. Пјевала сам на Будванском фестивалу, чуо ме је Сале и позвао да будем гошћа на његовој турнеји. И Деки је био ту као гост. Тако је, кроз дружење, све спонтано почело. Ето, то је прича коју сам ја испричала милијарду пута, још давно. Сад ми је чудно када причам о томе, уопште се не видим у тој причи. Немам ништа лоше да кажем, нема зле крви, ништа ружно, све најлепше, у суперлативу могу да кажем за њега и његову породицу", испричала је пјевачица, истичући да су из првобитног дружења спонтано ушли у везу.
