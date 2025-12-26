Logo
Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

26.12.2025

14:13

Иако је Светлана Цеца Ражнатовић свој посљедњи албум "Аутограм" објавила прије 10 година, стари хитови највеће балканске звијезде и даље суверено владају на платформи Јутјуб, а од прегледа је у 2025. години зарадила 300.000 евра.

Цеца Ражнатовић је у 2025. поново била најслушанија фолк звијезда на Јутјубу у Србији, па су њене пјесме у години на измаку забиљежиле невјероватних 114 милиона прегледа.

policija hrvatska

Регион

Аутом срушио семафор и забио се у зграду, притом пјешака

Зарадила 300.000 евра

Зарада од Јутјуба у просеку износи од 800 до 1.000 евра на милион прегледа, па се простом рачуницом долази до износа од преко 300.000 евра само у нашој земљи, колико је Цеца зарадила током ове године и због чега је у самом врху.

Овај износ неће у потпуности припасти Цеци, већ се то дијели са ауторима пјесама, издавачима и другим сарадницима.

Мраз зима

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Освојила регион

Цеца влада и Јутјуб трендингом у региону, па су тако њене пјесме у Хрватској преслушане 27 милиона пута. На нивоу цијеле Босне и Херцеговине 2025. Цецини хитови су послушани 40 милиона пута, а у Словенији девет.

У Сјеверној Македонији је имала 18 милиона прегледа. У Црној Гори су Цецине пјесме забиљежиле 13 милиона прегледа.

