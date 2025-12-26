Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

26.12.2025
13:49
Коментари:2
Предсједник СНСД Милорад Додик поручио је да Република Српска осјећа трајну захвалност за објективан политички приступ Руске Федерације и њеног предсједника Владимира Путина према Републици Српској у њеним тешким временима, а који подразумијева подршку међународном праву и Дејтонском мировном споразуму.
Додик је истакао да је тај приступ подразумијева признање само онога што се договоре стране унутар БиХ, а не интервенционизма високих представника.
"Руска страна се од тога јасно дистанцирала кроз излазак из Савјета за имплементацију мира... Са Путином сам увијек имао квалитетан дијалог, заснован на пријатељству и разумијевању", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да је и Република Српска увијек пратила процесе који се односе на Русију, те да није прихватала притиске који су били усмјерени на дистанцирање од политике и Руске Федерације, као и њеног предсједника.
Додик је навео да Српска схвата потпуну оправданост дјеловања Русије када је ријеч о Специјалној војној операцији у Украјини.
Он је напоменуо да је имао привилегију да слуша Путина 2007. године на Минхенској конференцији на којој је јасно позивао на пријатељство, сарадњу, платформе које ће очувати добру сарадњу Запада и Русије.
"Арогантни Запад је то све игнорисао, као што је то радио кроз историју према Србима и Русима. На нама је овдје вјежбао да би се могао пребацити на простор Украјине и одатле дјеловати сувензивно разбијајући Русију по познатим клишеима да је треба подијелити на мање државе које би биле лак плијен, а Запад да оствари оно што је историјска тежња да се дође до ријетких минерала и природних богатстава", рекао је Додик.
Он је поручио да Русија има право да брани свој суверенитет, те оцијенио да Путин није величанство и богатство само руског народа већ читаве цивилизације која заснива свој рад на пријатељству, поштовању човјека, породице, традиције, вјере, писма.
"Када је режим у Кијеву исценирао догађаје из 2014. године на Мајдану били су директно уперени против Русије и све оно што се дешавало имало је за циљ да се успостави мирна зона на том подручју. Најбоље свједочи пристанак Путина да потпише Мински споразум и могућност да се на бази њега гради сигуран мир. Са Запада су то потписали само да би преварили Русију и наоружали Украјину", истакао је Додик.
Он је рекао да Путин жели да се што прије успостави мир и да се радује побједи Русије.
"Импресиониран сам чињеницом да не жели да одустане од својих стратешких циљева, јер сваки половичан прекид сада ставља Русију у позицију да ће морати да дјелује опет", каже Додик.
Он је навео да га радује и да нова америчка администрација показује спремност да ради на уважавању интереса Русије који су историјски, јер је ријеч о просторима који су били руски.
Додик је рекао да је Европа показала да је донијела погрешне одлуке, што има посљедице, а да су санкције само створиле нову свијест у Русији која се, упркос санкцијама, економски развија.
"Русија као наш брат и пријатељ остаје трајно у нашим политичким, привредним, културним, спортским и соталим везама веома присутна", рекао је Додик након што је руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов уручио високо државно одликовање Русије Медаљу "Пушкин" министру унутрашњих послова Републике Српске Жељку Будимиру.
Он је нагласио да ово признање није велико само за Будимира и његову породицу, већ и за Републику Српску.
"Захваљујем амбасадору, посебно предсједнику Путину што је препознао и додијелио ово значајно признање Будимиру", истакао је Додик.
