Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Пјевач Урош Живковић на мети је напада удружења за заштиту жена, које сматрају да је након изјаве коју је дао о супрузи Јовани потпуно "небитно како пјева".
"Овом момку, послије ове изјаве, не само да није довољно што јако добро пјева, него је апсолутно небитно како пјева", рекла је на Инстаграму позната инфлуенсерка која се бави заштитом потрошача, али и жена.
Након њеног излагања, низали су се негативни коментари на рачун пјевача.
"Он је баш јавно понизио своју изабраницу, то што је он навео апсолутно се подразумева код једне нормалне жене, језиво", "Замислите да је та иста жена јавно рекла: 'Ја сам нашла мушкарца који ће да зарађује и доноси паре', ужасно", "Човек нашао кућну помоћницу", "Нађу себи домаћицу да им буде кући, а вамо је варају са ким стигну", "Грешка природе", "Ограничен је као балкон", "Туга за кога се удала ова љепотица", само су неки од коментара.
Једна од јавних личности која је "одбранила" Уроша била је пјевачица Индођија.
"У последње вријеме жене су спремне све да раде само не оно шта је њихова улога, а ово шта је он рекао јесте женина улога и посао. Замислите мушкарца који снима видео реакцију на основу женске изјаве 'Нашла сам мушкарца који ради, зарађује, привређује и брине о породици' и прозива је... то је једнако изјави ове жене. Тужно", написала је Индођија.
Шта је Урош рекао?
Пјевач је на дан свадбе желио да похвали жену, па је пред медијима рекао сљедеће, и тиме разбјеснио одређени дио јавности.
"Ја сам нашао жену која може да ми подиже дијете, одржава кућу. Али мушкарац је мушкарац, и мислим да моја ријеч мора да буде посљедња у већини случајева. Мушкарац је ту да буде заштитник, да обезбиједи све што је потребно, да се пита око битних ствари у кући", рекао је пјевач, преноси Телеграф.
