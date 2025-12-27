Logo
Large banner

Били су велики хуманитарци: Милена Дравић и Гага Николић новац за аутомобил дали за лијечење дјечака

27.12.2025

12:25

Коментари:

0
Били су велики хуманитарци: Милена Дравић и Гага Николић новац за аутомобил дали за лијечење дјечака
Фото: Printscreen/Youtube

Дива, невјероватна глумица која је својом енергијом и широким осмјехом разоружавала апсолутно све - Милена Дравић имала је велико срце, а у прилог томе иде и чињеница да је била велики хуманитарац.

Одиграла је велики број улога, али је Милена одиграла ону најважнију да буде човјек прије свега.

Она и њен супруг Драган Гага Николић својевремено су дали новац једном дјечаку за операцију, али о томе је само једном говорила у емисији “Као сав нормалан свијет”.

гага и милена

Култура

Због чега Драган Николић и Милена Дравић нису имали дјецу? Једна дјевојчица им је била све

Наиме, њих двоје су својевремено одустали од куповине аутомобила и новцем који су намијенили за то помогли дјечаку за ког су чули путем телевизије.

Када су у новинама прочитали текст о малишану ком је хитно потребна операција очију, схватили су да им аутомобил није потребан и да је паметније да новац уложе у нешто корисно.

“То радим из свог срца и душе”

''Никада нисам ни ја, нити Драган о томе… Нисмо жељели да правимо публицитет, ако смо некоме могли да помогнемо… Ми смо прочитали чланак и јако нас је то потресло и тако смо скупили све и толико смо новца имали и хоћемо да дамо… Ево сад први пут о томе причам. То радим из свог срца и своје душе'', рекла је тада она.

Milena Dravić Gaga Nikolić

Сцена

Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

Гага о браку са Миленом

Иначе, Гага је једном причао о томе како су успјели да одрже брак.

- Тешко је то описати, али мислим да је све у границама нормале. Као и у сваком браку, било је трзавица и свађа, као и лијепих тренутака. Не знам да ли је олакшавајућа или отежавајућа околност што се обоје бавимо овим послом, па смо често били раздвојени.

''Она би снимала на једном, а ја на другом мјесту тако да смо имали прилике да се ужелимо једно другог. То што се бавимо истим послом понекад може да буде и минус, али ми смо успијевали све то да пребродимо'', испричао је тада Гага, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

glumci

Dragan Nikolić

Milena Dravić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

Сцена

Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

3 мј

0

Хроника

Преминула Милена Дражић

1 год

0
Због чега Драган Николић и Милена Дравић нису имали дјецу? Једна дјевојчица им је била све

Култура

Због чега Драган Николић и Милена Дравић нису имали дјецу? Једна дјевојчица им је била све

2 год

0

Култура

Preminuo proslavljeni reditelj Puriša Đorđević

3 год

0

Више из рубрике

Преминуо гитариста групе "The Cure"

Сцена

Преминуо гитариста групе "The Cure"

15 ч

0
Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

Сцена

Цеца има милионске прегледе на Јутјубу: Познато колико зарађује од ове платформе

22 ч

0
Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Сцена

Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

1 д

0
Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Сцена

Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Четири планинара погинула у лавини

13

02

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

12

59

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

12

53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

12

47

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner