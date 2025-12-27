Били су велики хуманитарци: Милена Дравић и Гага Николић новац за аутомобил дали за лијечење дјечака

27.12.2025
Дива, невјероватна глумица која је својом енергијом и широким осмјехом разоружавала апсолутно све - Милена Дравић имала је велико срце, а у прилог томе иде и чињеница да је била велики хуманитарац.
Одиграла је велики број улога, али је Милена одиграла ону најважнију да буде човјек прије свега.
Она и њен супруг Драган Гага Николић својевремено су дали новац једном дјечаку за операцију, али о томе је само једном говорила у емисији “Као сав нормалан свијет”.
Наиме, њих двоје су својевремено одустали од куповине аутомобила и новцем који су намијенили за то помогли дјечаку за ког су чули путем телевизије.
Када су у новинама прочитали текст о малишану ком је хитно потребна операција очију, схватили су да им аутомобил није потребан и да је паметније да новац уложе у нешто корисно.
''Никада нисам ни ја, нити Драган о томе… Нисмо жељели да правимо публицитет, ако смо некоме могли да помогнемо… Ми смо прочитали чланак и јако нас је то потресло и тако смо скупили све и толико смо новца имали и хоћемо да дамо… Ево сад први пут о томе причам. То радим из свог срца и своје душе'', рекла је тада она.
Иначе, Гага је једном причао о томе како су успјели да одрже брак.
- Тешко је то описати, али мислим да је све у границама нормале. Као и у сваком браку, било је трзавица и свађа, као и лијепих тренутака. Не знам да ли је олакшавајућа или отежавајућа околност што се обоје бавимо овим послом, па смо често били раздвојени.
''Она би снимала на једном, а ја на другом мјесту тако да смо имали прилике да се ужелимо једно другог. То што се бавимо истим послом понекад може да буде и минус, али ми смо успијевали све то да пребродимо'', испричао је тада Гага, преноси Блиц.
