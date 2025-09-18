Logo

Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

18.09.2025

15:34

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Легендарни глумачки пар Милена Дравић и Драган Гаги Николић, иако нису имали д‌јеце, увијек су имали велико срце и топлину за људе око себе. Глумица Аница Добра присјетила се тренутка када су је Гага и Милена готово “усвојили” и дочекали као члана породице.

“Гага је позвао Милену и рекао јој: “Спреми ручак, доводим ти једну малу, луда је као ми. Треба да је усвојимо, моћи ће да нас издржава”, испричала је Аница са осмијехом.

Додала је да су је обоје одмах нахранили и дословно и духовно, изручивши своје тањире у њен. Касније јој је Милена поклонила два костима из серије Образ у образ, које Аница и данас чува као драгоцјену успомену.

“То нису обични костими, то су комади душе које повремено носим, рецимо када играм представу Брод плови за Београд”, казала је глумица.

Милена и Гаги били су у браку више од четири деценије, а њихова љубав је остала упамћена као једна од најинспиративнијих на домаћој сцени. Иако су често говорили о томе да им је недостатак д‌јеце болна тачка, њихова посвећеност породици и љубав према најближима увијек су били на првом мјесту.

“То што немамо д‌јецу јесте недостатак, али нам даје прилику да сву д‌јецу гледамо као своју”, изјављивао је раније Драган, док је Милена додавала да су обоје породици били бескрајно одани и брижни.

