Огласила се Маја Огњеновић након развода од Данила Икодиновића

Прослављена одбојкашица Маја Огњеновић се развела од Данила Икодиновића, а сада је након развода искрено говорила о приватном животу.
Маја Огњеновић у подкасту за “Политику” није носила бурму, те је јасно да је тад већ ставила тачку на брак са Данилом Икодиновићем.
Након тога се сазнало да су се она и Данило Икодиновић развели.
Маја је, између осталог говорила о животу у иностранству.
"Највише ми недостаје то слободно вријеме са породицом и пријатељима, тога увијек мањка и њих сам увијек жељна. То су биле ствари за којима сам патила. Ова три мјесеца смо били сви у једном кругу у нашој земљи, тако да сам баш уживала", рекла је и открила и да је 2017. године озбиљно размишљала о повлачењу из одбојке:
"2017. сам размишљала да одустанем од одбојке. Било је Европско првенство и у разговору са селектором сам донијела ту одлуку јер нисам могла да се мотивишем. 2016. сам имала најављивање повлачења из репрезентације. Био је логичан слијед јер смо само годину раније освојиле медаљу на ОИ у Рију. Селектор је то препознао да не треба да има у тиму играча који ће бити незадовољан и демотивисан, па смо донијели заједничку одлуку. 2018. сам дошла на припреме значајно спремнија и расположенија. Ишли смо на свјетско гдје смо освојили злато. Прошлогодишње опраштање би требало да је коначно и да је званично. Иако сам и ове године била на великим мукама и имала сам једну огромну дилему. Тај осјећај када ви треба да кажете 'не' или 'збогом' је онако поприлично незгодан и тежак", рекла је Маја.
"Тату. Тата је фигура која ми је важна. Зовем га послије неке изгубљене утакмице или неког неуспјеха. Када су неке емотивне ствари у питању, онда зовем моју маму и моју сестру. Породица је та која има највише разумијевања за све и у којој имам највећи ослонац".
Говорила је и о подршци партнера.
"Значи пуно. Тај емотивно-партнерски однос је специфичан управо због динамике нашег посла. То стварно није једноставно за пратити и за заједништво, јер наше везе и бракови нису типични и оно што други људи имају. Врло је изазовно, врло је тешко наћи партнера који то све разумије и може да слиједи. Вјерујем да је могуће и да свако од нас може да нађе неког таквог", истакла је она у подкасту “Здрав животни водич с Данијелом Давидов Кесар”.
