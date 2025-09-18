Logo

Дјевојчица задобила прелом лобање док се играла у парку

Извор:

Курир

18.09.2025

11:06

Коментари:

1
Фото: Pexels

Озбиљна незгода догодила се у сриједу увече, око 21.30 часова на Вождовцу, а дијете С. К. (5) задобило је тешке тјелесне повреде приликом пада у парку.

Како се сазнаје, петогодишњакиња се играла у парку у Бачванској улици на Вождовцу у близини поменуте справе када је дошло до незгоде.

Наиме, приликом играња око справа, дете је пало, а повреде које је задобило биле су озбиљне и захтијевале су хитну љекарску интервенцију.

Жељка Цвијановић

Повријеђено дијете је одмах превезено у Ургентни центар гдје су му љекари констатовали тешке телесне повреде главе у виду прелома базе лобање.

Због тежине повреда, дјевојчица је задржана на даљем болничком лијечењу и прати се њено здравствено стање.

Случај је пријављен надлежним органима, а околности под којима је дошло до пада се утврђују. Истрага је у току.

(Курир.рс)

Коментари (1)
