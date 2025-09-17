Logo

Стиже убрзо: Српски министар најавио ново повећања плата

Извор:

Агенције

17.09.2025

14:32

Коментари:

0
Стиже убрзо: Српски министар најавио ново повећања плата

Први потпредсједник владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се у октобру очекује још једно повећање плата од пет одсто у сектору просвјете и додао да је држава упркос блокадама омогућила раст плата и услове за пословање за све у Србији.

"Оно што је посебно важно, подигли смо плате у просвјети. И подигли смо плате за пет одсто у марту. Иде још једно повећање сада у октобру (од пет одсто) и онда имате изједначавање основне плате наставника са просјечном зарадом Републике Србије, што је на дјелу и биће до краја ове године, као што смо и обећали", рекао је Мали.

Он је током обиласка нове школе и вртића у Београду на води тако одговорио на питање новинара од коликог је значај улагање у образовање и како држава планира да помогне младим талентима који освајају медаље на такмичењима и олимпијадама знања.

ILU-ŠUMA120925

Занимљивости

Након 20 година тишине у забаченом селу Индије забиљежен глас птице која се сматрала изумрлом

Такође, Мали је указао да је држава измјенама Закона о високом образовању подигла плате професорима и материјалне трошкове универзитетима.

Како је рекао, тиме држава показује и даје на значају запосленима у просвјети, односно колико су важни.

"Надам се да ће, с обзиром на то да сам разумио министра просвјете (Дејана Вука Станковића), да има још неке измјене закона које се планирају, ти професори и наставници сада мало другачије да схвате своју улогу и да се више посвете дјеци, а мање овим свакодневним политичким дискусијама. Да се баве својим послом и да, кажем, посвете себе ономе чему и треба, односно ономе коме су потребни, а то су наша дјеца", казао је Мали.

policija rotacija

Свијет

Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Просвјетари су у јануару ове године добили прво повећање плата од 11 одсто, затим у марту од пет одсто, а након повећања у октобру такође за пет одсто, услиједиће и редовно повећање плата у јануар 2026. од седам одсто.

Подијели:

Тагови:

Плата

plate

veće plate

povećanje plata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

БиХ

СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

1 ч

0
Кинези ће у БиХ градити фабрику гипса, инвестиција од 100 милиона КМ

Економија

Кинези ће у БиХ градити фабрику гипса, инвестиција од 100 милиона КМ

1 ч

1
Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Одбор за уставна питања утврдио одговоре Уставном суду: Настављена злоупотреба вета

1 ч

0
Познати репер упоредио Јаника Синера са Адолфом Хитлером

Тенис

Познати репер упоредио Јаника Синера са Адолфом Хитлером

1 ч

0

Више из рубрике

Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

Србија

Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

2 ч

0
Преминуо д‌јечак којег је ударио аутомобил на Новом Београду

Србија

Преминуо д‌јечак којег је ударио аутомобил на Новом Београду

18 ч

0
Преминула новинарка Драгана Лаловић

Србија

Преминула новинарка Драгана Лаловић

22 ч

0
Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

Србија

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner