Стиже убрзо: Српски министар најавио ново повећања плата

17.09.2025
Први потпредсједник владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се у октобру очекује још једно повећање плата од пет одсто у сектору просвјете и додао да је држава упркос блокадама омогућила раст плата и услове за пословање за све у Србији.
"Оно што је посебно важно, подигли смо плате у просвјети. И подигли смо плате за пет одсто у марту. Иде још једно повећање сада у октобру (од пет одсто) и онда имате изједначавање основне плате наставника са просјечном зарадом Републике Србије, што је на дјелу и биће до краја ове године, као што смо и обећали", рекао је Мали.
Он је током обиласка нове школе и вртића у Београду на води тако одговорио на питање новинара од коликог је значај улагање у образовање и како држава планира да помогне младим талентима који освајају медаље на такмичењима и олимпијадама знања.
Такође, Мали је указао да је држава измјенама Закона о високом образовању подигла плате професорима и материјалне трошкове универзитетима.
Како је рекао, тиме држава показује и даје на значају запосленима у просвјети, односно колико су важни.
"Надам се да ће, с обзиром на то да сам разумио министра просвјете (Дејана Вука Станковића), да има још неке измјене закона које се планирају, ти професори и наставници сада мало другачије да схвате своју улогу и да се више посвете дјеци, а мање овим свакодневним политичким дискусијама. Да се баве својим послом и да, кажем, посвете себе ономе чему и треба, односно ономе коме су потребни, а то су наша дјеца", казао је Мали.
Просвјетари су у јануару ове године добили прво повећање плата од 11 одсто, затим у марту од пет одсто, а након повећања у октобру такође за пет одсто, услиједиће и редовно повећање плата у јануар 2026. од седам одсто.
