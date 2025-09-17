Logo

Одбор за уставна питања утврдио одговоре Уставном суду: Настављена злоупотреба вета

17.09.2025

14:11

Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је на данашњој сједници одговоре Уставном суду Републике Српске на наводе из захтјева Клуба делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за заштитом виталног националног интереса у вези са Законом о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи и Одлуком о расписивању републичког референдума.

"Одбор је утврдио Одговор Народне скупштине на наводе из захтјева за заштиту виталног националног интереса, у предмету број УВ-5/25, а у вези са Законом о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, број 02/1-021-1014/25 и Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, број 02/1-021-1013/25 од 22. августа 2025. године у којем је навео да поднесени захтјев није утемељен на Уставу Републике Српске, те да није повријеђен витални национални интерес ниједног конститутивног народа дефинисан Уставом", саопштено је из Народне скупштине.

У Одговору Народне скупштине на наводе из захтјева за заштиту виталног националног интереса у поменутим предметима истакнуто је да је ријеч о неоснованом захтјеву, те да ни у овом случају није повријеђен витални национални интерес ниједног конститутивног народа дефинисан Уставом.

"Одбор је навео да је овим захтјевима Клуба делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске настављена пракса злоупотребе уставног института заштите виталног националног интереса конститутивних народа", закључује се у саопштењу.

Народна скупштина Републике Српске

Уставни суд БиХ

referendum

