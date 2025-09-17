Додик позвао словеначке привреднике да дођу у Српску

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик позвао је данас словеначке привреднике да дођу у Српску.
"Сви који раде веома су пуни хвале за услове који су повољни за њихов пословни ангажман и нико од њих неће осјетити никакав проблем чак ћемо се потрудити да будемо још бољи домаћини", рекао је Додик новинарима у Билећи.
Он је рекао да га је његов дугогодишњи пријатељ, градоначелник Љубљане Зоран Јанковић, замолио да се скине забрана уласка за словеначке функционере.
Додик је додао да ће послије јавне молбе Јанковића за скидање забране замолити премијера Саву Минића да то уради.
"Да нема те молбе не бих то урадио, али урадићу на његову молбу", рекао је Додик који је истакао да није згодно чути да му је Словенија увела санкције, али да то ништа и не значи.
Оцијенио је да је садашња словеначка Влада једна од најнеуспјешнијих од када је Словенија независна држава.
О томе колико су коректни, Додик је навео и да говори чињеница да је српска заједница у Словенији једна од најмногобројнијих, али да су неким минималним дали статус национална мањине.
"Само Србима нису дали. То говори какав је њихов однос", истакао је Додик.
Указао је и да политичари у Европи имају силну фрустрацију, да Европа данас не зна шта ће од својих проблема, а воде је неспособни политичари који гурају имагинарне ствари.
