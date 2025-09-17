Шпирић: На буџету БиХ се преламају политике које желе да уруше институције Српске

Извор:
СРНА
17.09.2025
10:24
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је Срни да се на буџету БиХ за 2025. годину преламају политике које желе да уруше институције Републике Српске и да за неусвајање овог документа оптуже представнике власти Српске у институцијама БиХ.
Шпирић је рекао да већина у Клубу Срба у том дому неће подржати предложени ванзаконски и неуставан буџет и да ће, уколико буџет буде предложен у редовној процедури, бити покушано да се коригује амандманима, како би био у складу са Уставом и законом, као и са фискалним оквиром.
"Ако то не буду жељели, стајаћемо у мјесту", поручио је Шпирић.
Он је навео да је судбина буџета одавно јасна, од момента прегласавања српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
Према Шпирићевим ријечима, чланови Предсједништва Денис Бећировић и Жељко Комшић предложили су незаконит и неуставан буџет са намјером да не буде усвојен, а како би покушали за то да оптуже Републику Српску и њене представнике у институцијама БиХ.
"Зато закључци Предсједништва на поновно враћање исте структуре буџета, за коју они вјерују да може проћи Представнички дом /Парламентарне скупштине БиХ/, јесу да оптуже Србе у Дому народа да тобоже не желе да усвоје буџет", констатовао је Шпирић.
Он је изразио жаљење што се преко буџета преламају политике које желе да уруше институције Републике Српске, а заправо урушавају политике БиХ.
"Ако је то политика чланова Предсједништва и већине у Представничком дому, ми јој се нећемо супротстављати", додао је Шпирић.
