Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

СРНА
17.09.2025
09:54
Шеснаестогодишње дијете задобило је повреде опасне по живот када га је на пјешачком прелазу код Хаџића аутомобилом ударила жена из Уједињених Арапских Емирата чији су иницијали С. М. А. С. А (61), која је ухапшена.
Дијете је задржано је на лијечењу на Клиници за анестезију и реанимацију, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Жена је ухапшена због сумње да је починила кривично дјело тешка кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја.
Саобраћајна незгода догодила се синоћ у мјесту Дуповци.
