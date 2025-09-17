Logo

Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

СРНА

17.09.2025

09:54

Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу
Шеснаестогодишње дијете задобило је повреде опасне по живот када га је на пјешачком прелазу код Хаџића аутомобилом ударила жена из Уједињених Арапских Емирата чији су иницијали С. М. А. С. А (61), која је ухапшена.

Дијете је задржано је на лијечењу на Клиници за анестезију и реанимацију, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Друштво

Ево када почиње јесен

Жена је ухапшена због сумње да је починила кривично дјело тешка кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја.

Саобраћајна незгода догодила се синоћ у мјесту Дуповци.

povrijeđeno dijete

Саобраћајна несрећа

