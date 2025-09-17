Стравична несрећа у БиХ: Малољетник тешко повријеђен

Извор:
У мјесту Дуповци код Хаџића синоћ око 20.30 у, на магистралном путу М-17, догодила се тешка саобраћајна несрећа, а повријеђен је малољетник.
Према првим информацијама, малољетни пјешак је ударен на пјешачком прелазу, а задобио је тешке тјелесне повреде.
Хитно је пребачен и задржан на лијечењу у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).
Полиција је изашла на мјесто несреће и обавила увиђај, а саобраћај се у овом дијелу пута одвијао отежано током вечерњих часова, преноси Аваз.
