Стравична несрећа у БиХ: Малољетник тешко повријеђен

Аваз

17.09.2025

08:33

Фото: АТВ БЛ

У мјесту Дуповци код Хаџића синоћ око 20.30 у, на магистралном путу М-17, догодила се тешка саобраћајна несрећа, а повријеђен је малољетник.

Према првим информацијама, малољетни пјешак је ударен на пјешачком прелазу, а задобио је тешке тјелесне повреде.

Хитно је пребачен и задржан на лијечењу у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).

Република Српска

Котор Варош: Парастос за 16 убијнех Срба

Полиција је изашла на мјесто несреће и обавила увиђај, а саобраћај се у овом дијелу пута одвијао отежано током вечерњих часова, преноси Аваз.

Саобраћајна несрећа

