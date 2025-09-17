Logo

Афера "Тито и Дино": Конаковић данас пред судом

СРНА

17.09.2025

08:28

Elmedin Konakovic
Фото: АТВ

У Општинском суду Сарајево данас 17. септембра ће бити одржана главна расправа по тужби полицајца против министра иностраних послова БиХ Елмедина Конаковића у вези са нарко-картелом "Тито и Дино".

Ријеч је о полицајцу којег је Конаковић у више наврата помињао у негативном контексту што је тужилац оцијенио као притисак на свједоке, а у корист нарко-картела "Тито и Дино", наводе федерални медији, преноси Срна.

Тужилаштво БиХ је у оквиру акције "Црна кравата два" наредило СИПА да провјери финансирање странке Народа и правде (НИП).

ILU-BUNDEVA-060925

Савјети

Рецепт за печену овсену кашу са бундевом: Мирише на колач, а подиже имунитет

Наредба је услиједила због сумње да је ова политичка странка финансирана новцем који је припадао нарко-картелу "Тито и Дино".

Рочиште је заказано за 10 часова на Општинском суду у Сарајеву.

Елмедин Конаковић

