Афера "Тито и Дино": Конаковић данас пред судом

Извор:
СРНА
17.09.2025
08:28
У Општинском суду Сарајево данас 17. септембра ће бити одржана главна расправа по тужби полицајца против министра иностраних послова БиХ Елмедина Конаковића у вези са нарко-картелом "Тито и Дино".
Ријеч је о полицајцу којег је Конаковић у више наврата помињао у негативном контексту што је тужилац оцијенио као притисак на свједоке, а у корист нарко-картела "Тито и Дино", наводе федерални медији, преноси Срна.
Тужилаштво БиХ је у оквиру акције "Црна кравата два" наредило СИПА да провјери финансирање странке Народа и правде (НИП).
Наредба је услиједила због сумње да је ова политичка странка финансирана новцем који је припадао нарко-картелу "Тито и Дино".
Рочиште је заказано за 10 часова на Општинском суду у Сарајеву.
