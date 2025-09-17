Logo

Рецепт за печену овсену кашу са бундевом: Мирише на колач, а подиже имунитет

17.09.2025

Рецепт за печену овсену кашу са бундевом: Мирише на колач, а подиже имунитет
Фото: Pexels

Љето несумњиво одлази, па полако идемо у сусрет јесени, а са њом стиже и несумњива краљица сезоне – бундева. Не знам како је са вама, али мене бундева увијек асоцира на нешто топло, мирисно и утешно.

Па постоји ли бољи начин да отворимо сезону бундеве него једним здравим, заситним и мирисним доручком који подсјећа на дезерт?

Бундева није само симбол јесени и омиљени састојак у питама и потаж чорбицама. Вриједи подсјетити да је она права нутритивна бомба – богата витамином А (из бета-каротена, који је заслужан за њен наранџасти сјај), витамином Ц, влакнима, калијумом и антиоксидансима. Сви ови нутријенти помажу у јачању имунитета, чувању вида, регулацији крвног притиска и смањењу упала у организму. А уз то, бундева је нискокалорична и лака за варење, па је савршен савезник у здравој исхрани.

Бундева – непресушна инспирација у кухињи

Још једна дивна ствар код бундеве је њена свестраност. Може се дивно уклопити у многа слана јела, као што су потажи или рижото, али и у слатким дезертима, попут пита, мафина, кукија или оваквих здравих доручака са овсеним пахуљицама. У биљној кухињи бундева посебно долази до изражаја – одлично се сналази у сосовима за тестенину, као дио карија, разних варива са поврћем и махунаркама или у биљним намазима.

На старту сезоне бундева позивамо вас да је за почетак пробате за доручак у рецепту за - запечену овсену кашу са бундевом. Ово мирисно јело је толико укусно да ће вам заличити на колач, а опет и хранљиво и лагано да може бити савршен здрави доручак или ужина.

Рецепт: Запечена овсена каша са бундевом

Састојци:

Суви састојци:

2 шоље (180 г) овсених пахуљица

2 кашике мљевених чиа или ланених семенки (или мјешано по жељи)

1 кашичица цимета

1 кашичица мјешавине зачина за медењаке (ако немате повећајте цимет)

¼ кашичице соли

1 кашичица прашка за пециво

Влажни састојци:

1 шоља (240 г) пиреа од бундеве (испеците је, охладите и изблендајте)

3 кашике (50 г) путера од орашастих плодова или семенки (нпр. бадемов, кикирики или од сунцокретових семенки)

3 кашике (60 г) јаворовог сирупа или другог течног заслађивача

Мало ванила ароме (по жељи)

1 ½ шоља (око 360 мл) биљног млијека по избору

Обични и ли пекан ораси за декорацију (по жељи)

Припрема:

Загријте рерну на 180 °Ц.

У ватросталној посуди помијешајте све суве састојке.

Додајте мокре састојке и добро промешајте.

Пеците око 35 минута, док ивице не постану златне, а средина не очврсне.

Оставите да се благо прохлади прије служења.

Ако пожелите дезерт за доручак можете премазати охлађену печену кашу од бундеве домаћим кремом од индијских ораха (изблендајте претходно у врелој води одстојале и оцеђене индијске орахе са додатком сока од лимуна и јаворовог сирупа по укусу) и украсите обичним или пекан орасима.

Како је сезона бундеве дуга, ево и неколико идеја за примамљиве варијаце на рецепт за запечену овсену кашу са бундевом. У питању су додаци који се дивно слажу са бундевом и чине да заблиста на потпуно различите начине:

Чоколадна верзија

Додајте 2 кашике какао праха у суве састојке и поспите површину са комадићима тамне чоколаде или чоколадним гранулама прије печења. Резултат је сочна чоко-бундева комбинација дефинитино мирише на колач.

Са јабукама и циметом

Додајте 1 рендану јабуку у мокре састојке и убаците у смесу мало сувог грожђа. Ова верзија подсјећа на укусе пите са јабукама, а дивно се слаже са бундевом.

Са додатком ораха и сувог воћа

Прије него што ставите да се пече, поспите површину исецканим орасима и сушеним вишњама или рибизлама. Ораси дају хрскавост, а суво воће благо киселкасту ноту.

Сезона бундева је дуга и даје безброј прилика да на тањиру спојимо уживање и здравље. Од доручка који мирише на колач, преко кремастих супа и рижота, па све до дезерата – бундева се може уклопити у свако јело. Предлажемо да за почетак припремите печену овсену кашу са бундевом која ће вас лагано увести у мирисе и добру енергију коју јесен доноси.

