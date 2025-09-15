На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

Извор:
15.09.2025
Телефони су постали неодвојиви дио наше личности. Додирујемо ове уређаје десетине пута дневно и носимо их свуда, од кухиње до трпезаријског стола, па чак и купатила. И они су у највећем броју случајева контаминирани многим врстама клица. Када сте посљедњи пут обрисали свој – и чиме?
Екрани осјетљиви на додир се прекривају отисцима прстију и мрљама, тако да постоје естетски и функционални разлози за брисање екрана. Још један разлог се своди на потенцијалне здравствене проблеме. Кад год се мобилни телефони тестирају на микроорганизме, научници неизбјежно проналазе стотине врста бактерија и вируса.
Иако не изазивају све ове болести, потенцијал за пренос постоји. Користимо телефоне док смо у купатилу, а затим их стављамо близу уста, додирујемо их док једемо и преносимо их између људи на састанцима, у кафићима, на забавама и у учионицама. За разлику од руку, које се могу прати више пута дневно, телефони се ријетко чисте како треба – ако се уопште чисте, пише Science Alert.
Ако желите да дезинфикујете телефон, важно је и да га не оштетите у том процесу.
Можда мислите да је брзо брисање средством за чишћење домаћинства или дезинфекционим средством за руке паметна пречица за одржавање телефона чистим. Међутим, многи од ових производа могу заправо вријеменом оштетити површину и унутрашње компоненте вашег уређаја. На примјер, и Епл и Самсунг савјетују да се не користи избјељивач, водоник-пероксид, сирће, аеросол спрејеви, средстава за чишћење прозора или алкохолне марамице високе концентрације (изнад 70%) на њиховим уређајима. Већина паметних телефона је пресвучена олеофобним слојем – танким филмом који помаже у отпорности на отиске прстију и мрље. Јаке хемикалије попут алкохола, ацетона или средстава за чишћење на бази амонијака могу скинути овај премаз, чинећи ваш екран подложнијим размазивању и смањеној осјетљивости на додир. Сирће, уобичајено дезинфекционо средство може нагризати алуминијумске или пластичне ивице због своје високе киселости. Избјељивач и водоник-пероксид, иако веома ефикасни као дезинфекциона средства, такође су превише агресивни за осјетљиве материјале који се користе у потрошачкој електроници. Марамице са високим садржајем алкохола могу исушити пластику и учинити је крхком уз поновљену употребу.
Укратко: ако је средство за чишћење довољно јако да дезинфикује вашу кухињску радну површину, вјероватно је превише јако за ваш телефон.
Добра вијест је да је правилно чишћење телефона једноставно и јефтино. Само треба да слиједите смјернице које подржавају главни произвођачи. Такође би требало да искључите и уклоните све заштитне футроле или додатке приликом чишћења телефона. Већина технолошких компанија препоручује употребу марамица са 70% изопропил алкохола, меких микрофибер крпа и антистатичких четкица са меким влакнима од најлона, коњске или козје длаке за чишћење осјетљивих подручја попут решетки звучника и портова за пуњење.
Никада не прскајте течност директно на телефон, јер влага може да продре у портове и унутрашње компоненте, што доводи до кратких спојева или корозије. Потапање телефона у било који раствор за чишћење је такође ризично, чак и за водоотпорне моделе. Избјегавајте употребу папирних убруса, марамица или грубих крпа које могу оставити огреботине на екрану или испустити влакна која зачепљују отворе. На крају, будите опрезни са прекомјерним чишћењем. Прекомјерно брисање или рибање може истрошити заштитне премазе, чинећи ваш телефон подложнијим отисцима прстију, мрљама и дугорочним оштећењима површине.
Иако не постоји строго правило о томе колико често треба да чистите телефон, имало би смисла да га правилно обришете најмање једном недјељно уз нормалну употребу. Ако редовно носите телефон у окружења са високим ризиком, као што је јавни превоз, болнице, теретане паметно је чистити их чешће.
