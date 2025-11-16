Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

Извор:
АТВ
16.11.2025
21:34
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је у разговору са министром иностраних послова Њемачке Јоханом Вадефулом да је крајње вријеме да се оконча међународна супервизија у БиХ која се ка ЕУ не може кретати као страни протекторат.
Цвијановићева је током састанка изразила опредијељеност ка европском путу БиХ, али уз напомену да је јасно да се ка ЕУ не може кретати као страни протекторат.
"Указала сам да је крајње вријеме да се оконча међународна супервизија у БиХ, а да пуну одговорност за процесе преузму домаће институције и демократски изабрани представници на свим нивоима власти", нагласила је Цвијановићева.
Она је указала и на важност избалансираног приступа иностраних актера према свим конститутивним народима у БиХ, те пуног уважавања њене децентрализоване уставне структуре.
"На састанку смо разговарали о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, те изазовима у процесу европских интеграција", написала је Цвијановићева на "Инстаграму".
Најновије
Најчитаније
22
08
21
56
21
48
21
34
21
24
Тренутно на програму