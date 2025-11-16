Logo
Large banner

Каран: БиХ живи неуставним животом, више не постоји њен устав

Извор:

Агенције

16.11.2025

16:18

Коментари:

0
Каран: БиХ живи неуставним животом, више не постоји њен устав
Фото: АТВ

Професор уставног права Синиша Каран указао је на покушаје у БиХ да антидејтонско постане дејтонско, те оцијенио да БиХ живи неуставним животом и да више не постоји њен устав.

Каран је навео да се БиХ није удаљила од Дејтона, већ да се толико одмакла да постоје један прави и један непостојећи.

"Свуда у свијету постоји раскорак и између нормативног и стварног, али кад он поприми овај размјер, онда можете констатовати да Устав више не постоји. Ми живимо данас у неуставној ситуацији, неуставној земљи", рекао је Каран новинарима у Невесињу.

Указао је да се може констатовати с аспекта међународног права да је Дејтон срушен као уговор зато што га је друга страна прекршила.

"У том смислу ово су веома опасне тенденције, ми нећемо пристати на антидејтонско, али у једној таквој ситуацији мораћемо да се опредијелимо поново за по принципу самоопредељења, како је настала Република Српска, или за договор на враћање на изворни Дејтон или нови пут", закључио је Каран.

Подијели:

Таг:

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гашпар за АТВ: За дугорочну стабилност вратити се изворним принципима Дејтона

БиХ

Гашпар за АТВ: За дугорочну стабилност вратити се изворним принципима Дејтона

2 ч

0
Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

БиХ

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

5 ч

0
Дејтонски споразум остварио мисију, неопходно зауставити нарушавање основних начела

БиХ

Дејтонски споразум остварио мисију, неопходно зауставити нарушавање основних начела

19 ч

0
Европска унија спремна за преговоре са БиХ, услов - затварање ОХР-а

БиХ

Европска унија спремна за преговоре са БиХ, услов - затварање ОХР-а

21 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner