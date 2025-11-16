Каран: БиХ живи неуставним животом, више не постоји њен устав

Извор:
16.11.2025
Професор уставног права Синиша Каран указао је на покушаје у БиХ да антидејтонско постане дејтонско, те оцијенио да БиХ живи неуставним животом и да више не постоји њен устав.
Каран је навео да се БиХ није удаљила од Дејтона, већ да се толико одмакла да постоје један прави и један непостојећи.
"Свуда у свијету постоји раскорак и између нормативног и стварног, али кад он поприми овај размјер, онда можете констатовати да Устав више не постоји. Ми живимо данас у неуставној ситуацији, неуставној земљи", рекао је Каран новинарима у Невесињу.
Указао је да се може констатовати с аспекта међународног права да је Дејтон срушен као уговор зато што га је друга страна прекршила.
"У том смислу ово су веома опасне тенденције, ми нећемо пристати на антидејтонско, али у једној таквој ситуацији мораћемо да се опредијелимо поново за по принципу самоопредељења, како је настала Република Српска, или за договор на враћање на изворни Дејтон или нови пут", закључио је Каран.
