Породица којој је изгорјела кућа у Високом моли за помоћ: "У секунди је све отишло"

Извор:
Аваз
27.12.2025
12:44
Коментари:0
Нејра Охран Телаловић и њен супруг Охран остали су без крова над главом након што им је пожар јуче (26.децембра) послије подне прогутао кућу.
Велика трагедија их је задесила, а породица моли за помоћ.
Како је за портал "Аваза" изјавила Нејра, пожар је избио мало након што су дошли јуче кући с посла.
"Муж је дошао по мене на посао и када смо дошли кући спремили смо дрва и угаљ да наложимо ватру, јер је зима. Тек смо дошли и хтјели смо да једемо. Поред шпорета је био канистер бензина који ми сипамо у тример за кошење траве који стоји напољу. Човјеку су ваљда остале жишке од прошле ноћи и он је покушао да кресне шибицу и жишка је пала на канистер од бензина и у једној секунди је све отишло. Све што смо имали и што смо планирали на прољеће реновирати и опремити собу. Све нам је отишло", рекла нам је Нејра.
Охран Телаловић додала је како је изгорјело све, од ходника, климе, једино је купатило остало.
"Клима се сва истопила. Кухињица је изгорјела. Кревет у спаваћој соби нам је поцрнио и све је мокро", каже она за "Аваз", кроз сузе.
На овом спрату куће живјели су Нејра и њен супруг, а спрат ниже су њена свекрва и свекар, који су их примили у кућу како би имали гдје преспавати и привремено боравити.
"Код њих је ћађ пала такођер. Код њих ћемо боравити док све не санирмао. Морали смо искључити струју да се суше зидови", истакла је за "Аваз".
Свијет
Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца
Додала је како јој је супруг задобио повреде, односно опекотине.
"Повриједио је три ножна прста и шака му је спаљена, пети степен повреде. Задобио је тешке тјелесне повреде. Опекотина је допријела до кости. Водим га доктору на превијање. Добила сам ињекцију за смирење. Срчани сам болесник и имам проблема са штитном жлијездом. Потресло ме је ово", рекла је.
Породица моли за помоћ, а можете им се јавити путем контакт бројева телефона: +387 62 204 369 и +387 61 429 787.
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму