Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

27.12.2025
11:32
Коментари:1
Денис Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ, истакао је амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, реагујући на изјаву Златка Лагумџије, који је казао да је потребно да се са политичке сцене у БиХ склоне Милорад Додик, Драган Човић и Бакир Изетбеговић како би БиХ кренула напријед.
- Заиста нисам могао да се суздржим а да не реагујем на гостовање Златка Лагумџије на ФТВ. Током тог наступа, потпуно циљано, више пута је у негативном контексту помињан предсједник Милорад Додик, уз отворен политички памфлет и позив да се тзв. "демократске снаге" окупе око Дениса Бећировића у наредном изборном циклусу. Посебно је проблематично што је Бећировић том приликом представљен као "шеф државе".
Морам врло јасно рећи: Денис Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ - истакао је Берјан.
Берјан наглашава да је шеф државе у БиХ Предсједништво БиХ, колективно тијело које чине три члана – Србин, Хрват и Бошњак.
- У том Предсједништву сједи и српски члан, госпођа Жељка Цвијановић. Све друго је свјесно обмањивање јавности. То су елементарне уставне чињенице које би морао да зна сваки грађанин, а посебно неко ко би требао да представља цијелу БиХ у УН, а не само интересе једног народа. Неприхватљиво је негирати Предсједништво као колективног шефа државе и водити политику у УН која не представља цијелу БиХ, већ приватну, политички мотивисану агенду. Управо таквим једностраним, неодговорним и дубоко штетним приступом се озбиљно урушава БиХ - додао је Берјан.
Берјан наглашава да ко ће сједити у Предсједништву БиХ и каква ће бити политичка сцена, одлучују грађани на изборима у октобру наредне године, а не појединци који себи узимају за право да упорно игноришу Устав БиХ.
- Тачно је да је ова година једна од најтежих од Дејтона до данас, али треба рећи и зашто. Остаће упамћена по гажењу демократских принципа, по поразу права и правде, по самовољи неизабраних странаца, и по покушајима прекрајања изборне воље једног конститутивног народа. Такав приступ не гради БиХ – он је разграђује. Будућност БиХ могућа је искључиво уз поштовање Устава, пуно уважавање сва три конститутивна народа и оба ентитета, као и пуно уважавање демократске воље грађана - закључио је Берјан.
