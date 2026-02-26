Ово је најгора врста рибе, а спада међу најпродаваније: Ево зашто је требате избјегавати

Извор:
Агенције
26.02.2026
05:00
Коментари:0
На први поглед дјелује као савршен избор за брзи ручак – сњежнобијели филети, без костију, благог окуса и по цијени која је често нижа од пилетине. Пангасиус, у трговинама познатији као вијетнамски сом, годинама је међу најпродаванијим рибама у европским супермаркетима.
Док уредно сложени комади у расхладним витринама обећавају једноставну и здраву вечеру, све је више стручњака који упозоравају да се иза те приступачне цијене крије проблематична прича о начину узгоја, квалитети меса и нутритивној вриједности. Управо зато многи нутриционисти ову рибу сврставају међу најмање пожељне изборе на тржишту.
Већина пангасиуса долази из ријеке Меконг, једне од најзагађенијих водених артерија Азије. У њезиним водама концентрација индустријског отпада, тешких метала, нафтних деривата и кућног смећа одавно премашује међународне сигурносне норме. Управо у таквим условима риба се интензивно узгаја на фармама.
Пангасиус је риба која упија све што се налази у води. Због тога се у филетима неријетко биљеже остаци антибиотика, хормоналних стимуланса, бактерија и тешких метала. У појединим серијама, према подацима независних провјера, откривене су материје које задржавају токсичност чак и након термичке обраде.
Како би риба брзо добијала на тежини, многи користе крмне смјесе ниског квалитета и препарате који стимулишу раст. Густоћа у базенима толико је висока да је без антибиотика практички немогуће избјећи епидемије. То доводи до тога да у филетима могу остати трагови лијекова чија је употреба у ЕУ и САД-у забрањена. Истовремено, крајњи потрошач често уопште нема информацију с којег подручја долази конкретна риба јер на покавњу најчешће пише само “увоз из Вијетнама”.
Зашто се пангасиус упркос томе продаје у супермаркетима? Разлог је једноставан – ниска набавна цијена и висока профитабилност. Пангасиус расте врло брзо, у огромним количинама и лако се транспортује замрзнут. За трговачке ланце то је исплатив производ: јефтино га купе, јефтино продају и не брину да ће купац одбити филет без мириса и костију. Међутим, произвођачи ријетко објашњавају да је привлачна цијена нераскидиво повезана с условима који изазивају озбиљне сумње у сигурност такве рибе.
Нутриционисти су, с друге стране, једногласни: пангасиус не би требало јести редовно. Особама с хроничним болестима, дјеци, трудницама и особама с ослабљеним имунитетом таква се риба никако не препоручује. Једнократна порција неће нанијети штету, али стална конзумација може довести до накупљања токсичних материја у организму.
Најновије
Најчитаније
06
00
05
31
05
00
23
38
23
08
Тренутно на програму