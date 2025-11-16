Цвијановић се састала са њемачким министром иностраних послова

16.11.2025
20:10
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се вечерас са њемачким министром иностраних послова Јоханом Вадефулом, који је посјетом Сарајеву започео своју дипломатску турнеју по земљама Западног Балкана.
А њемачки шеф дипломатије прије састанка у Предсједништву БиХ, у згради ОХР-а сусрео се с Кристијаном Шмитом са којим се кратко обратио и медијима, тачније сниматељима и фотографима.
Да ли у намјери да избјегну неугодна питања о легитимности Шмита, присуство новинара није било дозвољено.
Вадефул је у унапријед припремљеној изјави говорио искључиво о европској перспективи земаља Западног Балкана.
- За БиХ то конкретно значи да услови који су утврђени у октобру 2022. године на путу ка Европској унији морају прво бити испуњени прије него ће бити напредак у процесу проширења. То се прије свега односи на област владавине права и јачање демократије - рекао је Вадефул.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму