Цвијановић се састала са њемачким министром иностраних послова

16.11.2025

20:10

Фото: РТРС
Фото: РТРС

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се вечерас са њемачким министром иностраних послова Јоханом Вадефулом, који је посјетом Сарајеву започео своју дипломатску турнеју по земљама Западног Балкана.

А њемачки шеф дипломатије прије састанка у Предсједништву БиХ, у згради ОХР-а сусрео се с Кристијаном Шмитом са којим се кратко обратио и медијима, тачније сниматељима и фотографима.

Да ли у намјери да избјегну неугодна питања о легитимности Шмита, присуство новинара није било дозвољено.

Вадефул је у унапријед припремљеној изјави говорио искључиво о европској перспективи земаља Западног Балкана.

- За БиХ то конкретно значи да услови који су утврђени у октобру 2022. године на путу ка Европској унији морају прво бити испуњени прије него ће бити напредак у процесу проширења. То се прије свега односи на област владавине права и јачање демократије - рекао је Вадефул.

Жељка Цвијановић

