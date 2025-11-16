Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

Извор:
Агенције
16.11.2025
21:56
Мостар је завијен у црно! Вечерас око 18 сати догодило се убиство које је потресло град на Неретви.
Хорор се догађао на Тргу Ивана Крндеља. Несрећна жена бјежала је од свог убице, успјела је да побјегне у кафић и позове полицију, међутим убица ју је стигао и пресудио јој.
Покушао је да изврши самоубиство, али је пиштољ закочио, а полиција је дошла на мјесто догађаја и ухапсила га, навео је Вечерњи.ба.
Како преносе локални портали за убиство је осумњичен Анис Калајџић, син славног Авде Калајџића, фудбалера Вележа.
И Анис се у младости бавио фудбалом и био је фудбалски судија, који је за свој рад добијао похвале. Он је наводно недавно пријавио пиштољ, а требао му је, како је рекао, из безбједносних разлога јер је, навео је, добијао пријетње јер је фудбалски судија.
Према информацијама "Аваза", убијена дјевојка је из Калесије, а у Мостару је радила.
